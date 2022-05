Folge des Ukraine-Überfalls : Raiffeisenbank-Rückzug aus Russland könnte Gazprom stärken

Massenhaft setzen westliche Unternehmen ihren Geschäften mit Russland ein Ende. Österreichs Raiffeisenbank hingegen ringt mit einer Entscheidung. Teuer wird es so oder so.

Österreichs Raiffeisen Bank In­ternational (RBI) erwägt nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine den Verkauf ihres höchst profitablen Russlandgeschäfts an die Bank des russischen Staatskonzerns Gazprom. Gespräche darüber wurden der F.A.Z. von mehreren Seiten bestätigt, der Aufsichtsrat der Genossenschaftsbank ist informiert. RBI lehnte eine Stellungnahme ab. Der Vorstandsvorsitzende Johann Strobl bekräftigte am Mittwoch Aussagen von Ende März: „Wir treiben die Evaluierung unserer strategischen Op­tionen, die auch einen geordneten Rückzug aus Russland beinhalten, konsequent voran.“ Dazu gehöre auch die Ab­wicklung der Bank oder eine Neuaufstellung mit einem anderen, weniger kapitalintensiven Geschäftsmodell.

Auch wenn eine Entscheidung darüber noch nicht gefallen sei, wie Strobl sagte, spreche vieles für einen baldigen Verkauf und zweitens manches für einen Verkauf an die Gazprombank, heißt es in Finanzkreisen. Der Rückzug aus Russland sei angesichts des Krieges ge­gen die Ukraine kaum zu verhindern. RBI hat in beiden Staaten bisher glänzende Geschäfte gemacht. Die Reputationsrisiken eines Verbleibs in Russland würden für den in Zentral- und Südosteuropa stark engagierten Konzern un­kalkulierbar hoch.

Risiken finanzieller Art kommen hinzu. So wisse niemand, wie und ob künftig angesichts von erweiterten Kapitalverkehrskontrollen Dividenden aus dem lokalen Markt an die Wiener Muttergesellschaft fließen könnten. Auch be­stehe das Risiko, dass die russische Regierung das Geschäft der AO Raiffeisenbank mit zuletzt 3,7 Millionen Kunden als systemrelevant nationalisieren könn­te. All das spiele sich ab vor dem Hintergrund der Unwägbarkeiten des Krieges und der daraus folgenden Wirtschaftssanktionen.

Strobl sagte, es komme darauf an, das Vermögen der Aktionäre zu sichern. Er bestätigte das Interesse von Investoren. Ein Verkauf wird in informierten Kreisen als attraktive Option angesehen. Als po­tentieller Käufer habe die Gazprombank Vorzüge. So könnte sie ihr Geschäft mit dem breit angelegten Privatkundengeschäft der AO Raiffeisenbank mit 131 Filialen und 9600 Beschäftigten strategisch ergänzen. Zum anderen sei die Gazprombank nicht von westlichen Sank­tionen betroffen und könne Geldgeschäfte abwickeln – was nicht zuletzt für die Übertragung des Verkaufserlöses be­deutsam wäre. Womöglich könnte man diesen sogar mit Gaslieferungen verrechnen, die über das Institut abgewickelt werden.

RBI gehört neben der französischen Société Générale und der italienischen Unicredit zu den drei westlichen Banken mit den größten Aktivitäten in Russland. Unicredit hat angekündigt, den Rückzug zu prüfen, aber erklärt, dies sei sehr komplex und zeitraubend. Strobl hatte sich auf der Hauptversammlung hemdsärmeliger ausgedrückt: „Das braucht Zeit, eine Bank ist keine Würstelbude, die man in ei­ner Woche zusperren kann.“

In den fünf Wochen seither hat die So­ciété Générale einen Schlussstrich un­ter ihr Russlandgeschäft gezogen. Sie verkauft ihre Rosbank an Interros Capital, das dem russischen Oligarchen Wladimir Potanin zugerechnet wird. SocGén schreibt 3,1 Milliarden Euro ab, davon 2 Milliarden Euro auf den Buchwert. Analysten sprachen von einem „Ge­schenk“ an Potanin. Solche Kommentare dürften in Wien in die Abwägung einfließen.

Auch die RBI stellt sich auf hohe Ab­schreibungen auf das russische Geschäft ein, für das Ende März ein Eigenkapital von knapp zwei Milliarden Euro in den Büchern stand. Russland war bisher die Cash-Cow des Konzerns. Im Vorjahr hat die Tochtergesellschaft etwa ein Drittel zum Betriebsgewinn von 1,4 Milliarden Eu­ro und 50 Prozent zum Konzernergebnis beigetragen.

Im ersten Quartal verbuchte RBI aus Russland einen Ergebnisbeitrag von 96 Millionen Euro, gut ein Fünftel des Konzern-Reingewinns von 442 Millionen Euro. Darin ist der Verlust von 41 Millionen Euro aus dem früher profitablen Ukrainegeschäft berücksichtigt. RBI hat ihr Kundengeschäft in Russland zurückgefahren. Das Kreditvolumen sank gegenüber dem Jahresende 2022 um eine Milliarde Euro auf 10,6 Milliarden Euro. Die RBI sei aus einer Position der Stärke in diese Krise gegangen, sagte Strobl. Trotz einer Vervierfachung der Risikovorsorge auf 319 Millionen Euro im Jahresvergleich sei das Konzernergebnis positiv. Die ge­sunkene Eigenkapitalquote dürfte gegen Jahresende wieder nahe der Zielquote von 13 Prozent liegen.