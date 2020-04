Rohstoffmarkt in der Pandemie : Was hinter dem Preissturz für amerikanisches Öl steckt

Der Montag ist für den Ölmarkt ein roter Tag. Der Preis für das Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent liegt aktuell mehr als 3 Prozent im Minus bei rund 27,13 Dollar. Diese Verluste halten sich noch in Grenzen, weil das immer noch deutlich mehr ist als der Tiefstand von Ende März bei 22,76 Dollar.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Anders sieht es mit dem Preis für amerikanisches Leichtöl der Sorte WTI aus. Aktuell kostet das Barrel 13,40 Dollar und damit so viel wie zuletzt im März 1999. Am Donnerstag wurden noch 20 Dollar und selbst am Freitag noch 18 Dollar bezahlt. Um rund 25 Prozent ist der WTI-Preis damit am Montag gefallen. In Texas kosten einige Nischensorten nur noch 2 Dollar.