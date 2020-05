Platz zehn der Autobauer : Ferrari auf der Überholspur

Der Aktienkurs des italienischen Sportwagenherstellers Ferrari hat sich im Branchenvergleich sehr positiv entwickelt. Vor vier Jahren, zu Beginn der Börsennotierung, lag das Unternehmen nach Marktwert noch auf Platz 32 der Autobauer der Welt, hinter Peugeot und Fiat. Mittlerweile ist man auf Platz 10 vorgerückt, hat Fiat schon lange hinter sich gelassen und liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit General Motors. Mit einem Marktwert von knapp 27 Milliarden Euro fehlen auch zu Daimler nur noch sechs Milliarden.

Allerdings hat Ferrari am Montag in diesem Rennen erst einmal einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Italiener mussten ihre gerade erst im Februar erhöhten Gewinnprognosen für 2020 schon wieder zurücknehmen. Die Prognose für den Umsatz 2020 wurde von bisher 4,1 Milliarden Euro auf 3,4 bis 3,6 Milliarden Euro gesenkt. Als Ziel für das operative Ergebnis werden nun 0,6 bis 0,8 Milliarden Euro angegeben, nach bisher bis zu 1 Milliarde Euro. Der Gewinn je Aktie soll nun statt 3,9 bis 3,95 Euro je Aktie nur noch 2,4 bis 3,1 Euro je Aktie betragen.

Ferrari hatte im ersten Quartal 2020 noch den Absatz um 5 Prozent auf 2738 Autos erhöht. Der Sportwagenhersteller, der lange Lieferfristen hat, konnte den Rückgang der Auslieferungen in China um 89 Prozent oder 291 Autos mühelos durch mehr Verkäufe in Europa und im restlichen Asien ausgleichen. Der Umsatz ist allerdings im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent auf 932 Millionen Euro geschrumpft. Selbst ein Modellwechsel bei den volumenträchtigen Achtzylindermodellen macht sich nicht bemerkbar. Vielmehr wurde mit teuren Sondermodellen namens „Monza SP1“ und „Monza SP2“ der durchschnittliche Absatzpreis erhöht.

Schwierigkeiten macht Ferrari das Geschäft, das nicht mit dem Verkauf von Sportwagen unter eigener Marke zu tun hat. Dazu gehört die Zulieferung von Motoren an Maserati, dem früheren Schwesterunternehmen, das im Fiat-Chrysler-Konzern geblieben ist und nicht selbständig wurde wie Ferrari. Maseratis Absatz ist dramatisch abgestürzt, die Zulieferungen an Ferrari-Motoren sind um 44 Prozent geschrumpft.

Noch deutlicher machen sich gesunkene Sponsoreneinnahmen für das Formel Eins-Team bemerkbar, die um 39 Millionen oder 30 Prozent schrumpften. Schließlich gehört Ferrari auch eine italienische Rennstrecke, in Mugello zwischen Florenz und Bologna. Auch dort wird sich die Viruskrise noch im Verlauf von 2020 bemerkbar machen. Für Rennaktivitäten und Formel Eins hat das erste Quartal allerdings noch wenig Bedeutung. Vieles hängt nun ab vom Neustart der Formel Eins-Saison. Zudem werden die Gewinne bei Ferrari auch vom Ertrag des Verkaufs von Markenartikeln und von einem Vergnügungspark am Arabischen Golf beeinflusst.

Am Montag führte die Enttäuschung darüber zeitweise zu Kursverlusten von mehr als 5 Prozent. Aber ähnlich wie Porsche hat auch die Ferrari-Aktie treue Anhänger: Im Verlauf des Nachmittags holte die Notierung wieder alle Verluste auf und schloss am Ende 1,5 Prozent höher mit 145,50 Euro. Insofern muss wohl auch Daimler langsam im Rennen um den größten Autobauer in den Rückspiegel schauen. Allerdings ist der Weg zur Spitzengruppe noch weit: Toyota ist fast siebenmal so groß, Tesla fast fünfmal.

