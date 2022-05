Rückvergütungsmodell : Scalable will die EU Lügen strafen

Neobroker sind für Privatanleger günstig, weil sie Rückvergütungen – Payment for Order Flow – erhalten. Die EU-Kommission will diese Praxis stoppen. Ein Spieler hält dagegen.

Der sperrige englische Begriff „Payment for Order Flow“ birgt Sprengstoff. Sollte die EU-Kommission sich durchsetzen und die umstrittene Vergütungspraxis von digital operierenden Brokern verbieten, wäre diesen – zumindest teilweise – das Geschäftsmodell entzogen. In Brüssel hat man den Verbraucherschutz im Sinn. Die digitale Investmentplattform Scalable Capital behauptet indes, dass die Brüsseler Beamten den Kleinanlegern einen Bärendienst erweisen würden. Zum Beweis führt das in München ansässige Unternehmen eine eigene Studie an.

„Payment for Order Flow“ bedeutet in der Praxis, dass Broker Rückvergütungen von ihren Handelspartnern erhalten, wenn sie ihnen Orders zur Abwicklung zuschustern. Im Gegenzug können sie ihren Kunden indes deutlich niedrigere Gebühren berechnen als klassische Banken.

Was nach einer Win-win-Situation für alle Beteiligten klingt, ist der EU-Kommission dennoch ein Dorn im Auge. Sie befürchtet, dass die Broker die Aufträge dorthin zur Abwicklung schicken, wo sie die höchsten Rückvergütungen bekommen, und nicht dorthin, wo die Privatanleger den besten Kurs bekommen. „Vor allem glaube ich, dass dieses Bezahlmodell nicht verbraucherfreundlich ist. Unreguliert können wir es nicht lassen, das ist ganz klar“, sagte EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness in einem Interview mit der F.A.Z. im November vergangenen Jahres.

150 meistgehandelten Finanzinstrumente untersucht

Stimmt nicht, sagt die digitale Investmentplattform Scalable Capital und belegt ihre Ansicht mit einer über sechs Monate angelegten Studie. Aus ihr geht hervor, dass Privatanleger an auf sie zugeschnittenen, sogenannten Retail-Börsen deutlich günstiger handeln als an institutionellen Handelsplätzen. Verglichen hat Scalable Capital eigenen Angaben zufolge 3,7 Millionen Datenpunkte von zwei Börsen, Xetra und die Börse Frankfurt mit ihrem Spezialisten-Handel, die vor allem von institutionellen Investoren genutzt wird, mit den auf Privatanleger spezialisierten Börsen Tradegate und Gettex, einem Handelsmodell der Börse München. Dabei wurden laut Scalable die 150 meist gehandelten Finanzinstrumente untersucht, 86 Einzelaktien und 64 ETFs. Angenommen wurden Ordervolumina zwischen 500 und 5000 Euro, um die Lebenswirklichkeit von Privatinvestoren abzubilden.

Wer für 5000 Euro Aktien von Volkswagen handelt, zahlt an den Börsen für Privatanleger 1,71 Euro, an den institutionellen Handelsplätzen 5,99 Euro. Berücksichtigt wurde die Spannbreite der Kurse ebenso wie alle weiteren Kosten der Handelsaufträge.

Dirk Urmoneit, Strategiechef von Scalable, erklärt den Unterschied nicht nur mit den „Payment for Order Flow“-Zahlungen. Auch die Gebührenmodelle der institutionellen Handelsplätze seien auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten, für Privatanleger mit niedrigen Handelsvolumina aber „eher unglücklich“. Dazu sei bei Neobrokern auch das Clearing günstiger.

„Die hier vorgestellte empirische Analyse liefert klare und deutliche Beweise dafür, dass Wettbewerb und Arbitrage über institutionelle und private Börsen hinweg funktionieren und eine effiziente und synchrone Preisbildung zwischen den Börsen sicherstellen“, schlussfolgert die Studie. Für Erik Podzuweit, Mitgründer und Ko-Chef von Scalable lassen die vorgelegten Ergebnisse nur zwei Schlüsse zu: Privatanleger „erzielen das bestmögliche Ergebnis, wenn sie über Neobroker an Retail-Börsen handeln“. Und: „Zahlungen, die Broker im Sinne ihrer Kundinnen und Kunden von Market Makern einfordern, die Payment for Order Flows, stellen die Verbraucherinnen und Verbraucher besser.“ Einen didaktischen Nachteil hat die Studie gleichwohl, wie Scalable Capital einräumt: In sie fließen nur Aufträge innerhalb der Xetra-Handelszeit ein. Dann sind die Spreads, also die Spanne zwischen Kauf- und Verkaufspreis eines Wertpapiers, an allen Handelsplätzen vergleichbar. Am frühen Morgen und am Abend ist dies aber nicht der Fall.