Nach Quartalsverlust : Palantir-Aktie bricht um 22 Prozent ein

Aktualisiert am

Die Titel des umstrittenen US-Datenunternehmens fielen am Montag um mehr als ein Fünftel. Zuvor hatte der Softwarehersteller steigende Verluste und eine enttäuschende Umsatzprognose gemeldet.

Schwächere Geschäfte setzen der umstrittenen US-Datenanalysefirma zu. Für das laufende Quartal werde mit einem Umsatzwachstum von einem Viertel auf 470 Millionen Dollar gerechnet, gab Palantir bekannt. Das liegt deutlich unter unter dem Plus des Vorjahresquartals von 49 Prozent und den Erwartungen von Analysten, die von 487 Millionen Dollar ausgingen. Im ersten Quartal legten die Erlöse noch um 31 Prozent auf 446 Millionen Dollar zu. Das hat auch dem Aktienkurs zugesetzt. Dieser fiel am Montag um knapp 22 Prozent.

Palantir arbeitet unter anderem für das US-Militär, den Geheimdienst CIA und andere Behörden. Inzwischen spielen allerdings auch Aufträge von Unternehmen wie Ferrari und IBM eine immer wichtigere Rolle. Experten gehen davon aus, dass der Ukraine-Krieg die Geschäfte derzeit trübt.

Palantir schreibt Verluste

Von Januar bis März verringerte sich der Fehlbetrag des Unternehmens auf rund 101 Millionen Dollar von etwa 123 Millionen Dollar. Der Nettoverlust war somit eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum, fiel aber höher aus als von Analysten erwartet. Der Verlust betrug 5 Cent pro Aktie, hieß es von Palantir in einer Erklärung am Montag.

Mehr zum Thema 1/

Das in Denver ansässige Unternehmen ist für seine Arbeit zur Unterstützung der nationalen Verteidigung und der Pandemieabwehr für die USA und ihre Verbündeten ebenso bekannt wie für seine polarisierenden Mitbegründer Peter Thiel und Alex Karp. Palantir hat seine Software in den letzten Jahren überarbeitet, um das Produkt individueller auf jeden Kunden abzustimmen. Das Wachstum bei den Unternehmensnutzern war in der Vergangenheit dagegen nur langsam.