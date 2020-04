Informationen von Ölanalysten : Ölstaaten einigen sich auf Förderkürzung

In einer Videokonferenz sollen sich Russland, Saudi-Arabien und weitere Ölstaaten im Grundsatz auf eine Reduzierung der Ölförderung um 10 Millionen Barrel am Tag verständigt haben. Vieles an dem Beschluss ist aber noch unklar.

Die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten (Opec plus) haben sich am Gründonnerstag in einer Videokonferenz im Grundsatz offenbar auf eine Verringerung der Ölförderung verständigt. Details wurden aber zunächst nicht offiziell genannt. Nach allem, was man höre, sagte Giovanni Staunovo, Ölanalyst der Schweizer Großbank UBS, am frühen Abend, solle die Ölförderung für zwei Monate, nämlich Mai und Juni, um 10 bis 12 Millionen Barrel (Fass zu 159 Liter) gekürzt werden. Für die Zeit von Juli bis Dezember sei eine Kürzung um 8 Millionen Barrel vorgesehen, und für die Zeit von Januar 2021 bis April 2021 solle die Kürzung 6 Millionen Barrel je Tag betragen. Vieles sei dabei aber noch unklar, sagte Staunovo. Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass Ergebnisse von Opec-Sitzungen später wieder korrigiert wurden.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Die Ölmärkte, an denen zwischenzeitlich eine stärkere Förderkürzung erwartet worden war, reagierten enttäuscht. Der Ölpreis, der zuvor deutlich gestiegen war, gab seine Gewinne bis auf ein leichtes Plus von etwa 2 Prozent wieder ab. „Das sieht aus wie ein Waffenstillstand“, sagte Carsten Brzeski, Ökonom bei der Bank ING. „10 Millionen Barrel am Tag sind nicht viel, aber ein Signal, dass man den Preiskampf aufgibt und sich selbst etwas mehr Luft zum Atmen gibt.“

„Die Rolle der Vereinigten Staaten scheint noch unklar“, meinte Frank Schallenberger, Ölfachmann der Landesbank Baden-Württemberg. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Saudi-Arabien und Russland einseitig kürzen – und den amerikanischen Frackern freie Hand lassen.“

Trump nähert sich Opec an

Gespräche der G-20-Gruppe am Freitag könnten Amerika die Chance geben, auf die Opec-Ergebnisse zu reagieren. Bislang hatte der amerikanische Präsident Donald Trump die Position vertreten, die amerikanische Ölförderung sinke durch den niedrigen Preis ja automatisch. Zudem sind verordnete Förderkürzungen wegen der privatwirtschaftlichen Organisation der Ölbranche in Amerika nicht so einfach durchzusetzen. Allerdings habe der Präsident offenbar zumindest eine gewisse Liebe zur Opec entdeckt, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Trump habe gegenüber Journalisten in Washington gesagt, er habe dieses Kartell lange für „sehr unfair“ gehalten: „I hated Opec“ – „Ich hasste die Opec“. Jetzt habe sich das aber ins Gegenteil verkehrt. Der Grund sei, dass Amerika eine wichtige Ölindustrie habe – und er wolle nicht, dass dort Arbeitsplätze verloren gingen.

Im Vorfeld der am Ölmarkt mit Spannung erwarteten Konferenz hatte der Ölpreis am Donnerstagmorgen spürbar zugelegt. Dieser Trend verstärkte sich, als die Nachrichtenagentur Reuters zwischenzeitlich unter Berufung auf Opec-Quellen berichtete, Russland und Saudi-Arabien hätten sich auf einen „Deal“ verständigt: eine Kürzung um 20 Millionen Fass am Tag. Das wären immerhin rund 20 Prozent der weltweiten Ölförderung gewesen. Manche Händler hatten sogar über eine Kürzung um 35 Millionen Fass am Tag spekuliert. Die Nordsee-Ölsorte Brent verteuerte sich zeitweise um 11 Prozent – später sank der Preis wieder.