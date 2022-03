Debatte um Einfuhrverbote : Öl- und Benzinpreise steigen – bleiben aber unter Höchststand von 2008

Aktualisiert am

Die Lage am Markt für Rohöl scheint sich etwas zu beruhigen. Doch deutsche Autofahrer müssen an der Tankstelle tief in die Tasche greifen, mit Benzin- und Diesel-Preisen von 2 Euro und mehr je Liter.

Teures Autofahren: Die Literpreise übersteigen hierzulande die Marke von 2 Euro und das wie hier in München Schwabing deutlich. Bild: dpa

Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gestiegen. Die mehrjährigen Höchststände vom Vortag wurden aber nicht erreicht. Am Morgen kostete ein Barrel (rund 159 Liter) der Nordseesorte Brent rund 127,88 US-Dollar. Das waren 4,67 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 3,73 Dollar auf 123,13 Dollar. Später stieg der Preis für die Sorte Brent um 1,6 Prozent auf 125 Euro.

Die Spritpreise sind im bundesweiten Tagesdurchschnitt erstmals über zwei Euro pro Liter gestiegen. Am Montag kostete Superbenzin der Sorte E10 2,008 Euro je Liter, bei Diesel waren es 2,032 Euro, wie der ADAC am Dienstag mitteilte.

Am Montag war der Brent-Preis bis auf rund 139 Dollar gestiegen, WTI hatte in der Spitze mehr als 130 Dollar gekostet. Es wurden jeweils die höchsten Niveaus seit dem Jahr 2008 erreicht. Hauptgrund waren Bemerkungen von US-Außenminister Antony Blinken, der einen Importstopp für russisches Erdöl ins Spiel brachte. Während die USA weiter auf ein solches Einfuhrverbot zusteuern, ist die Europäische Union in der Frage uneinig. Insbesondere Deutschland ist dagegen.