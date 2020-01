Droht eine Ölkrise? : Was ein Nahost-Krieg für die Märkte bedeutet

Das Säbelrasseln in der Golfregion beeinträchtigte die Weltwirtschaft bislang nicht dauerhaft. Aber bleibt das so oder droht eine neue Ölkrise? Entscheidend ist eine Frage.

Die Eskalation der Spannungen im Nahen Osten lässt in der westlichen Welt die Furcht vor einer neuen Ölkrise wieder erwachen. Am Montag stieg der Ölpreis der Nordseesorte Brent erstmals seit dem Sommer 2019 zeitweise auf mehr als 70 Dollar je Fass (159 Liter). Die Aktienkurse an vielen Börsen gaben nach und der Goldpreis erreichte in Euro gerechnet mit 1415 Euro je Feinunze (31,1 Gramm) den höchsten Stand in seiner Geschichte.

Die Frage, wie sich der amerikanische Präsident Donald Trump und seine Gegenspieler im Irak und in Iran in dieser Krise weiter verhalten werden, hielt die Anleger in Atem. Der Automobilclub ADAC meinte, die Entwicklung am Rohölmarkt werde auch für die Tankstellen in Deutschland nicht folgenlos bleiben. Ohne die Risiken verharmlosen zu wollen, wiesen Ökonomen allerdings darauf hin, dass selbst im zweiten Golfkrieg 1990/91 seinerzeit die Auswirkungen auf Ölpreis und Aktienmärkte nicht dauerhaft gewesen seien.

Lehren aus dem zweiten Golfkrieg

Der Nahe Osten ist ein Gebiet beständiger Spannungen, deren Ursachen weit in die Geschichte reichen. In den frühen siebziger Jahren sorgten sie für globale Auswirkungen auf den Ölpreis. Im Zuge des Jom-Kippur-Krieges hatte die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) im Oktober 1973 die Fördermengen um rund 5 Prozent gedrosselt, um den Westen wegen der Unterstützung Israels unter Druck zu setzen. In der Folge stieg der Ölpreis von weniger als drei auf zunächst fünf Dollar und im Folgejahr auf mehr als zwölf Dollar je Fass. Die westliche Welt traf dies wie ein Schock und bewirkte eine Rezession. In den 50 Jahren davor hatte der Ölpreis die Marke von drei Dollar nie überstiegen.

Die Zeiten des billigen Öls kehrten danach nie wieder zurück. Zum einen dauerten die Konflikte die gesamten siebziger Jahre hindurch an. Erst mit dem Friedensabkommen von Camp David im Jahr 1978 beruhigte sich die angespannte Lage etwas. Doch schon wenige Wochen später stürzten Islamisten das Schah-Regime in Iran. Die resultierende Verunsicherung trieb den Ölpreis von rund 14 Dollar im Jahr 1978 auf 34 Dollar im Jahr 1979 nach oben, weil mit Teheran der zweitgrößte Öllieferant der Welt ausgefallen war. Der Ausbruch des ersten Golfkrieges zwischen Irak und Iran trieb den Preis im Folgejahr weiter auf bis zu 42 Dollar nach oben.

Auf freie Kapazitäten kommt es an

Abermals folgte eine Rezession im Westen. Diese, aber auch Investitionen in sparsamere Technik, ließen den Ölpreis dann deutlich fallen. In Deutschland etwa ging der Ölverbrauch zwischen 1979 und 1984 um ein Viertel zurück. Gleichzeitig wuchs die Förderung von Nordseeöl, die im Zuge der ersten Ölkrise in Schwung gekommen war, um fast zwei Drittel, so dass der europäische Importbedarf deutlich fiel. Im Jahr 1986 erreichte der Ölpreis so wieder das Vorkrisenniveau. In der Folgezeit waren die Krisen kurzlebiger, zudem erfolgten die Anstiege weniger schockartig.

Im Zuge des zweiten Golfkriegs, dem Überfall des Irak auf Kuweit, stieg der Ölpreis von rund 16 Dollar im Juli 1990 auf 40 Dollar im Oktober desselben Jahres. „Während des zweiten Golfkriegs verdoppelte sich der Ölpreis binnen weniger Wochen und sorgte für viel Unruhe an den Märkten – spätestens von Januar 1991 kehrte er allerdings zu seinem Niveau von vor dem Krieg zurück“, berichten die Ökonomen Galina Kolev und Roland Kube vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.

Im Vorfeld des kurzen sogenannten dritten Golfkriegs im Jahr 2003 brauchte der Ölpreis drei Monate, um von 25 auf knapp 38 Dollar zu steigen, fiel dann aber innerhalb weniger Tage wieder zurück, als sich ein rasches Kriegsende abzeichnete. Auch der „Arabische Frühling“ und der Sturz des langjährigen libyschen Herrschers Muammar al Gaddafis ließen den Ölpreis erst im Lauf von vier Monaten von 90 auf mehr als 120 Dollar klettern. Danach verharrte er allerdings zunächst auf hohem Niveau.