Kein neuer Militärschlag : Öl- und Goldpreise fallen nach Trump-Aussagen deutlich

Vor Donald Trumps Rede schien die Welt am Rande eines neuen Krieges zu stehen. Auf seine zurückhaltenden Aussagen hin haben zumindest die Märkte wieder Hoffnung geschöpft.

Ölquelle in Saudi-Arabien Bild: dpa

Die Preise für Öl und Gold sind am Mittwochabend nach den zurückhaltenden Aussagen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump deutlich gefallen. Die Preissteigerungen durch den vom Iran als Vergeltung für die Tötung seines Generals Qassem Soleimani durchgeführten Angriff auf amerikanisch genutzte Militärstützpunkte gaben die Rohstoffe wieder ab.

Trump stellte keine militärische Reaktion auf die Angriffe in Aussicht, sondern blieb bei wirtschaftlichen Sanktionen. Die Hoffnung, dass eine weitere Zuspitzung im Konflikt ausbleibt, drückte die Ölpreise. Sie liegen jetzt sogar etwas unter dem Niveau vor dem Tod Soleimanis.

Gold günstiger als am Vortag

Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,50 US-Dollar. Das sind 2,77 Dollar weniger als am Vorabend. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI sank um 2,67 Cent auf 60,03 Dollar. Kurzzeitig war der WTI-Preis sogar unter 60 Dollar gefallen. In der Nacht hatten die Ölpreise noch mehrmonatige Höchststände erreicht.

Auch der Preis der Krisenwährung Gold war am Mittwochmorgen auf das höchste Niveau seit März 2013 gestiegen. Sein Tageshoch erreichte der Goldpreis bei 1613,30 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Auf einem Rekordhoch befand sich zudem die Notierung in Euro. Bis zum Abend sank die Notierung jedoch wieder, Gold kostete schließlich weniger als am Vortag. Der Goldpreis stand zuletzt bei 1561 Euro je Feinunze und verlor damit 0,8 Prozent im Vergleich zum Dienstag.