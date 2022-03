Ethische Geldanlage : Norwegischer Staatsfonds wirft russische Konzerne raus

Das Finanzministerium in Oslo hat entschieden, Russland aus dem norwegischen Ölfonds zu verbannen. Es ist das erste Mal, dass sich die Regierung so in die Verwaltung des Fonds einmischt.

Wenn man die Internetseite des norwegischen Pensionsfonds der Norges Bank besucht, wird quasi live der Wert des Staatsfonds getrackt. Mehr als 11.000.000.000.000 norwegische Kronen stecken in dem Fonds – umgerechnet rund 1,4 Billionen Dollar. Er zählt damit zu den größten Staatsfonds der Welt. Während man lange Zeit beobachten konnte, wie der Wert im Fonds kontinuierlich zunahm, ist das Bild nicht mehr ganz so eindeutig. Die internationalen Märkte befinden sich seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine im Taumel. Davon ist auch der Statens pensjonsfond utland betroffen, der zu den größten Einzelinvestoren der Welt gehört.

Rund 1,5 Prozent der in aller Welt börsennotierten Aktien hält der Fonds. Neben der beachtlichen jährlichen Rendite von 6,6 Prozent seit 1998 ist der norwegische Staatsfonds aber vor allem bekannt für seine hohen moralischen und ethischen Ansprüche an die Unternehmen, in die er investiert. Als Reaktion auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine wird der Fonds nun all seine Investment-Aktivitäten in Russland beenden.