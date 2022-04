Londoner Metallbörse : Finanzaufsicht untersucht das Nickel-Preischaos

Aktualisiert am

Nach den extremen Turbulenzen des Nickel-Preises will die britische Aufsicht wissen, was vorgefallen ist. Ein chinesischer Milliardär hat durch Stornierung des Handels seinen Kopf aus der Schlinge gezogen.

Die extremen Turbulenzen des Nickel-Preises an der Londoner Metallbörse LME, die im März zur Suspendierung des Handels führten, beschäftigen jetzt auch die Finanzaufsicht. Wie die Aufsichtsbehörde FCA und die Regulierungsabteilung PRA der Bank of England nun gemeinsam mitteilten, werden sie die Vorgänge an der London Metal Exchange (LME) untersuchen.

Am 8. März hatte die Börse den Handel gestoppt, nachdem der Preis für eine Tonne Nickel in der Nacht zuvor von gut 42.000 Dollar über 100.000 Dollar gesprungen war. Die LME nannte die Situation „ordnungswidrig“ und stornierte rund 9000 Transaktionen im Wert von 4 Milliarden Dollar. Die Wiederaufnahme des Handels zwei Wochen später geriet abermals chaotisch, und die Börse zog nochmals die Bremse, weil der Preis aus dem neu gesetzten Band ausbrach. Seitdem ist der Markt ruhiger geworden. Wie FCA und PRA schrieben, müsse die Metallbörse „wachsam“ bleiben. Die Notenbank will die interne Governance der LME und ihr Risikomanagement untersuchen.

Preis auf extremen Spitzen

Gemutmaßt wird, dass die Börse am 8. März auch auf Druck aus China den Handel aussetzte. Die Metallbörse gehört seit einem Jahrzehnt dem Hongkonger Börsenbetreiber HKEX, der inzwischen indirekt unter Pekinger Kontrolle steht. Der extreme Preisaufschlag am 8. März – nach einer Preisrally seit Russlands Ukraineangriff – war durch die Fehlspekulation des chinesischen Metallmoguls Xiang Guangda und seines Eisen- und Nickelkonzerns Tsingshan Holdings ausgelöst worden.

Xiang hatte auf einen sinkenden Nickelpreis gewettet und eine Short-Position von etwa 150.000 Tonnen Nickel aufgebaut, davon 30.000 Tonnen direkt bei der LME und den Rest über Banken. Als der Preis jedoch stieg, sah sich Tsingshan gezwungen, große Mengen an Nickel zu kaufen, um die Leerverkaufsposition und die Kosten für Nachschussforderungen zu reduzieren. Dies trieb den Preis auf eine extreme Spitze. Xiang drohten Milliardenverluste. Durch die Suspendierung und Stornierung des Handels und durch zwischenzeitliche hohe Kredite hat der Milliardär Xiang die Verluste wohl weitgehend vermieden.

Derzeit kostet Nickel 33.245 Dollar je Tonne, 10 Prozent günstiger als Mitte März. Das Metall ist ein wichtiger Rohstoff für die Stahl-, Auto- und Batteriezellindustrie. Etwa ein Zehntel der Jahresproduktion, besonders aber das hochwertige Nickel stammt aus Russland. Tsingshan fördert eine minderwertige, billigere Nickel-Variante aus Indonesien.