Die Börse ist ein Casino. Zumindest sagen das alle, die gerne schlecht über die Finanzmärkte reden. Wer sich eingehender mit Aktien beschäftigt, weiß natürlich, dass deren Kurse heftig ausschlagen können. Genauso gilt aber auch: Über längere Zeiträume von 15 Jahren und mehr haben Anleger mit einem breit gestreuten Aktienportfolio in der Vergangenheit nie Verluste gemacht. Der Vorwurf, die Börse sei ein Casino, lässt sich also schnell ausräumen.

Aber lockt die Börse Spielertypen an? Dieser Frage sind die Finanzforscher Andreas Hackethal und Emily Kormanyos vom Frankfurter Leibniz-Institut SAFE sowie Tobin Hanspal von der Wirtschaftsuniversität Wien in einer neuen Studie nachgegangen, die der F.A.S. exklusiv vorliegt. Das Charmante an der Untersuchung ist, dass die Forscher dafür die Daten von mehreren Tausend Bankkunden auswerten konnten. Die Ergebnisse haben also eine valide Grundlage und entstammen dem echten Leben.