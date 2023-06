Auf der Equity Forum Frühjahrskonferenz haben sich mehr als 100 Unternehmen vorgestellt, die sonst nicht so im Fokus stehen. Wir stellen in zwei Teilen acht davon vor – heute Teil eins.

Altech Advanced Materials: Wie Tesla vor 15 Jahren

Um in der Menge der Hoffnungswerte an der Börse auf sich aufmerksam zu machen, müssen markige Sprüche her. Wenn dann ein Unternehmen mit den Worten angepriesen wird, es sei das Tesla vor 15 Jahren, dann weckt das Neugier. Aus Tesla wurde bekanntlich ein Billionenwert an der Börse. Und auch die rund 650 Milliarden Euro, die aktuell noch übrig sind, reichen je nach Tageskurs aus, um Gründer Elon Musk zum reichsten Mann der Welt zu machen. An der Spitze von Altech Advanced Materials steht Uwe Ahrens. Und im Gespräch erwähnt er den Namen Musk mehrfach.

Schließlich habe der Pionier gesagt, die Netzbatterie sei heute wichtiger als das Auto. Und Altech hat sich auf Batterien spezialisiert. Ahrens nennt die Nachteile der marktüblichen Lithium-Ionen-Batterien: Sie brauchen Kobalt aus dem Kongo, Graphit aus China und viel mehr Kupfer, als die Minen bisher hergeben. Dazu sind sie hochgradig brennbar und müssen extern gekühlt oder beheizt werden. Seine Festkörper-Batterie hingegen brennt nicht, bestehe vor allem aus Kochsalz und Nickel, ist von minus 20 bis plus 60 Grad voll einsatzfähig – ganz ohne aufwendige Kühlung oder Heizung.