Nebenwerte im Portät : Es muss nicht immer Siemens sein

Aktualisiert am

Kleine Unternehmen haben es an der Börse schwer. Dabei haben sie bisweilen spannende Geschichten zu bieten. Sechs von ihnen haben wir porträtiert.

Ob im Seniorenzentrum oder an der Biogasanlage: Blockheizkraftwerke von 2G Energy sind gefragt. Bild: Edgar Schoepal

Die Börse besteht nicht nur aus Dax-Konzernen wie BASF, Allianz – oder etwa Wirecard. Fern von den großen Scheinwerfern ist manches Unternehmen zu finden, das mit einem erfolgversprechenden Geschäftsmodell aufwarten kann, ob dessen Gegenstand nun Software, Blockheizkraftwerke oder Güterwaggons sind. Geld verdienen lässt sich damit. Das gilt auch für deren Aktien, wenngleich diese auch nicht immer von der Corona-Krise verschont blieben..

2G Energy: Heißes Thema Energiewende

Die Energiewende ist ein heißes Thema. Für Friedrich Pehle, Finanzvorstand des Spezialisten für Blockheizkraftwerke, 2G Energy, gilt das in besonderem Maße. Denn den vom Unternehmen hergestellten Anlagen zur Produktion von Strom und thermischer Energie, bekannt als Kraft-Wärme-Kopplung, werde dabei noch eine wichtige Rolle zufallen, meint Pehle. „Der Aufbau der Übertragungsnetze hält mit dem Ausbau der grünen Stromerzeugung nicht Schritt. Von geplanten 7656 Kilometer Leitungen sind gerade einmal 17 Prozent gebaut und 10 Prozent genehmigt.“ Wenn 2022 der Atomausstieg vollzogen sei, werde in Deutschland der Strombedarf in den Wintermonaten die Produktion übersteigen.