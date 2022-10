Technische Analyse : Nasdaq 100 steht kurz vor fatalem Signal

Aktualisiert am

In exakt 30 Tagen beginnt die Fußballweltmeisterschaft. Zur Eröffnung steht der absolute Klassiker zwischen Qatar und Ecuador auf dem Programm. Bei einer Luftfeuchtigkeit von bestimmt 90 Prozent in einem auf 35 Grad heruntergekühlten Stadion dürfte weniger die Frage im Raum stehen, wer das erste Tor schießt, sondern vielmehr, wer die 90 Minuten durchhält. So wie ich mich kenne, werde ich es mir dennoch anschauen.

Ich brauche dringend einen Ablenkungs-Kick-off. Vier Wochen lang will ich mich mit finsterer Entschlossenheit mehr mit Sanes Muskeln, Müllers Sprüchen, Süles Fitness, Werners Torschussversuchen und ich fürchte auch mit Hansis Erklärungsversuchen nach einer krachenden Niederlage gegen La Furia Roja beschäftigen dürfen als mit Krieg, Inflation und Atom. Ich will endlich wieder genauso viel über Brasiliens Kicker erfahren wie über Loitering-Munition und Flugabwehrsysteme.