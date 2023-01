Wo bleiben die Börsengänge? : Nach Porsche kommt bisher nicht viel

Der erste große deutsche Börsengang des Jahres enttäuscht den Kapitalmarkt: Der Webdienstleister Ionos bringt den Eigentümern weniger ein als von ihnen erhofft. Der Mehrheitseigner United Internet und der zu knapp einem Viertel beteiligte Finanzinvestor Warburg Pincus gaben am Freitag als Preisspanne für die Ausgabe der Aktien 18,50 bis 22,50 Euro je Anteilsschein bekannt. Daraus ergibt sich eine Marktkapitalisierung für das Unternehmen von höchstens 3,15 Milliarden Euro – verglichen mit bis zu 5 Milliarden Euro, die bis vor Kurzem noch in Aussicht gestellt worden waren.

Wie von der F.A.Z. berichtet, hatten die Beteiligten zuletzt schon vorsichtiger kalkuliert, mit einem Emissionserlös in der Größenordnung von 600 bis 800 Millionen Euro auf Basis eines Anteils von 15 bis 20 Prozent, der an der Börse platziert werden sollte, was maximal 4 Milliarden Euro Gesamtbewertung bedeutet hätte. Wie ebenfalls vorab berichtet, soll der Börsengang in der ersten vollen Februarwoche stattfinden, nämlich am 8. Februar.

Vorgesehen ist den Angaben vom Freitag zufolge, dass der Streubesitz von Ionos nach dem Börsengang bei 17,3 Prozent liegt – wenn denn alle angebotenen Papiere inklusive der Mehrzuteilungsoption verkauft werden. Daraus ergebe sich ein Emissionsvolumen von bis zu 543 Millionen Euro. Der Internetkonzern United Internet peilt an, knapp 19 Millionen Ionos-Aktien anzubieten, Warburg Pincus 5,2 Millionen Titel. Globale Koordinatoren des Börsengangs sind Deutsche Bank , JP Morgan , Berenberg und BNP Paribas.

Ionos stellt Websites für kleinere und mittlere Unternehmen bereit, erzielt in diesem Segment 90 Prozent des Umsatzes und beinahe das gesamte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Das Unternehmen präsentiert sich in diesem Feld als europäischer Marktführer, bedeutende amerikanische Wettbewerber sind Godaddy und Squarespace . Eine kleine Sparte widmet sich der Cloud, die noch keinen nennenswerten Gewinn beisteuert oder ihn jedenfalls sofort reinvestiert. Ionos hatte für 2022 ein Umsatzwachstum von 15 bis 18 Prozent in Aussicht gestellt. 2021 lagen die Erlöse bei 1,1 Milliarden Euro.

2022 war ein verlorenes Jahr

Der Börsengang bläst dem Geschäft mit Neuemissionen in Deutschland neues Leben ein, nachdem 2022 ein verlorenes Jahr war, mit Ausnahme des – allerdings sehr großen – Börsengangs von Porsche. Der Ukrainekrieg, sprunghaft gestiegene Inflationsraten und damit einhergehend steigende Zinsen sowie unsichere Konjunkturaussichten belasten den Markt. Börsengangsfachleute berichten einerseits von einer gut gefüllten „Pipeline“, also dem Vorrat an geplanten Börsengängen – auch wegen eines Rückstaus: Unter anderem Beteiligungsgesellschaften hatten 2022 eine ganze Reihe von Unternehmen für die Börse vorbereitet, ihre Pläne aber aufgeschoben.

Andererseits richtet sich der Blick wegen der weiteren wirtschaftlichen und politischen Unsicherheit auf die zweite Jahreshälfte. „Auch im ersten Halbjahr 2023 werden wir keinen IPO-Boom erleben“, hatte zum Ende des Jahres Nadja Picard von der Beratungsgesellschaft PWC prognostiziert. David Rath, Kapitalmarktrechtler der Kanzlei Latham & Watkins, sprach von der Aussicht auf „mögliche einzelne IPOs noch vor der Sommerpause“.