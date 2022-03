Nach einem Monat Pause : Moskauer Börse nimmt Handel mit 33 Aktien wieder auf

Keine Devisen mehr : „Unfreundliche Staaten“ müssen Putins Gas in Rubel bezahlen

Der russische Präsident hat seine Regierung angewiesen, keine Zahlungen mehr in Dollar oder Euro zu akzeptieren. Die Bezahlung in Devisen habe den Sinn verloren – Gaslieferungen würden aber in vollem Umfang fortgesetzt.