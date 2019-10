Aktualisiert am

Reichtum in Deutschland : Eine Schröpfsteuer hilft niemandem

Die Bekämpfung des Klimawandels und der Ruf nach mehr sozialer Verteilungsgerechtigkeit schälen sich zunehmend als die dominanten gesellschaftspolitischen Großbaustellen unserer Zeit heraus. In den Debatten um diese für das Überleben des Planeten und den Zusammenhalt politischer Gemeinwesen fraglos zentralen Fragen fallen indes die Antworten darauf oft zu schlicht und kurzsichtig aus. So erlebt etwa die Vermögensteuer, wie erst jüngst mal wieder von der dahinsiechenden SPD ins Spiel gebracht, immer dann eine Wiederauferstehung, wenn es um ein vermeintliches Wundermittel gegen das Wohlstandsgefälle in Deutschland geht.

Dabei müssten die Enkel Karl Schillers doch eigentlich wissen, dass eine Vermögensteuer de facto eine Substanzsteuer wäre, die insbesondere den unternehmerischen Mittelstand, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, existenzbedrohend träfe. Denn nach den Vorstellungen der Sozialdemokratie sollen ja nicht nur reiche Privatiers, sondern auch Unternehmenswerte zusätzlich besteuert, ergo belastet werden. Da auch die finanzstärksten Unternehmen des Mittelstands nicht in der Lage sein dürften, solche Abschöpfungen zu verkraften, ohne dabei ihre Reinvestitionskraft einzubüßen, wäre in der Folge die Hereinnahme von Fremdkapital unausweichlich.