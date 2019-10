Konjunkturschwäche : Banken kämpfen im Abschwung an zwei Fronten

Europas Banken, insbesondere die deutschen, sind ertragsschwach. Ein sich verschärfender konjunktureller Abschwung kann einige Institute überfordern. Denn dann müssen sie für ihre ausfallgefährdeten Kredite Rückstellungen bilden, was in Zeiten schwindender Erträge an die Substanz geht.

Die Unternehmensberater von McKinsey schlagen in ihrem jüngsten Bankenbericht Alarm: In der ganzen Welt näherten sich die Banken in keiner idealen Verfassung dem Ende des Konjunkturzyklus. Fast 60 Prozent aller Institute könnten nicht ihre Kapitalkosten, also die von den Anlegern geforderte Verzinsung von Eigen- und Fremdkapital verdienen. Sie vernichten Wert.

Das belastet den Börsenwert, der bei vielen Banken deutlich unterhalb des Buchwerts, also des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals liegt. Nach Angaben von McKinsey wurden in den Jahren vor der Finanzkrise in den Industrieländern 28 Prozent aller Banken mit einem Abschlag zum bilanziellen Eigenkapital an der Börse gehandelt. In den vergangenen Jahren waren es 61 Prozent.

Schwache deutsche Banken

Besonders schlecht schneiden Deutsche Bank und Commerzbank ab: Sie werden nur zu jeweils einem Viertel ihres Buchwerts, also zu einem Kurs-Buch-Verhältnis von 0,25 gehandelt. Im Vergleich dazu kommen die französische BNP Paribas auf 0,63 und die spanische Santander auf 0,65 Prozent.

Deutlich besser schneiden amerikanische Häuser ab, die zum Teil sogar auf einen Aufschlag kommen. Das ist bei JP Morgan mit 1,6 und bei der Bank of America mit 1,1 der Fall.

Was Banken, ihre Vorstände und ihre Anleger so nervös werden lässt, ist die Tatsache, dass die schwachen Ertragszahlen und Börsenbewertungen noch keine konjunkturelle Abschwungphase widerspiegeln, sondern sich in einem guten Wirtschaftsumfeld ergeben haben.

Jedoch gibt es klare Unterschiede: Amerikanische Banken stehen deutlich stärker da als ihre europäischen Wettbewerber. Zum einen nagen die Negativzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) an deren Profitabilität. Zum anderem ist die Kostenbasis vor allem für deutsche Institute zu hoch.

Risikovorsorge steigt deutlich

Und sie müssen nun schon für die schwächer werdende Konjunktur vorsorgen: Bei allen großen Instituten wie Deutsche Bank, Commerzbank, DZ Bank oder den meisten Landesbanken ist die Risikovorsorge im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen.

In den vergangenen Jahren war die Sicherheit im Kreditgeschäft, die neben einer niedrigen Risikovorsorge oft auch mit der Auflösung von Rückstellungen verbunden war, eine wichtige Ergebnisstütze für die deutschen Banken. In einer Rezession kann sich das Bild schnell drehen.

Das ist auch ein Grund, warum der Ausschuss für Finanzstabilität, dem Vertreter des Bundesfinanzministeriums, der Bundesbank und der Finanzaufsicht Bafin angehören, im Frühjahr mit dem „antizyklischen Eigenkapitalpuffer“ einen zusätzlichen Schutzring für die Banken beschlossen hat.

Noch sind die Aufseher und die Ratingagenturen nicht in Alarmstimmung. So erwartet die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht keine Rezession „im Sinne eines deutlichen, breit angelegten und länger anhaltenden Rückgangs der Wirtschaftsleistung“.

Zweifel an Notenbanken

Jedoch gebe es wenig Anzeichen für eine nachhaltige Belebung der Exporte und eine Stabilisierung der Industrie. Das Umfeld für Banken wird rauher. Wäre es das einzige Problem, könnten sie dies mit ihrer größeren Widerstandskraft aufgrund mehr Eigenkapitals abfedern.

Doch die Banken müssen gleichzeitig in die Digitalisierung ihres Geschäftsmodells investieren, während neue Wettbewerber aus der Finanztechnologie (Fintechs) einzelne Teile der Wertschöpfung von Banken für sich erobern. Ein Beispiel ist der Zahlungsverkehr.

Auf der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank am Wochenende in Washington haben nicht nur die Vertreter der deutschen Kreditwirtschaft wie Sparkassenpräsident Helmut Schleweis oder Bankenpräsident Hans-Walter Peters mehr fiskalische Unterstützung in der schwachen Konjunkturphase gefordert.

Auch der UBS-Verwaltungsratsvorsitzende Axel Weber oder der Vorstandschef der amerikanischen Bank State Street, Ron O’Hanley, halten die geldpolitischen Möglichkeiten der Notenbanken inzwischen für nahezu ausgeschöpft. Für die Berater von McKinsey läuft mit dem konjunkturellen Abschwung vielen Banken die Zeit davon, entweder ihr Geschäftsmodell neu auszurichten oder durch Übernahmen die Schlagkraft zu erhöhen.