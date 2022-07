Scherbaums Börse : McDonald’s: Mehr als Fastfood fürs Depot

An den Börsen gilt McDonald’s seit jeher als ein defensiver Wert, der sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten (relativ) gut behaupten kann. Die Idee ist, dass die Kunden in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs oder im Zuge einer starken Inflation, das Geld stärker zusammenhalten müssen. Daher bietet es sich an, teure Restaurants zu meiden und stattdessen die günstigeren Burger und Pommes der amerikanischen Schnellrestaurantkette zu sich zu nehmen. Ob eine solche Praxis gesundheitsfördernd ist, ist eine ganz andere Frage...

Der jüngste Kursverlauf der McDonald’s-Aktie sowie der Bericht zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 zeigen aber – zumindest für Anleger –, dass an dieser Theorie etwas dran zu sein scheint. Wie nicht anders zu erwarten war, war das abgelaufene Quartal auch bei McDonald’s von den Ereignissen rund um den Krieg in der Ukraine gekennzeichnet. Das Unternehmen hatte den Rückzug aus dem russischen Markt angekündigt und im Mai einen Deal mit dem bisherigen Lizenznehmer Alexander Govor vereinbart.

Govor übernimmt sämtliche Filialen im Land und führt diese in Zukunft unter einer anderen Marke weiter. Im jüngsten Quartalsbericht führte das zu einer Abschreibung von 1,2 Milliarden Dollar. Abgesehen davon konnte der Konzern gerade mit seinem internationalen Geschäft punkten und seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen.

Die Fast-Food-Kette schlägt weiterhin die Erwartungen

Zwischen April und Juni kletterten die vergleichbaren Umsätze – sprich in Filialen, die seit mindestens einem Jahr geöffnet sind – im Vorjahresvergleich weltweit um 9,7 Prozent nach oben. Auf dem heimischen US-Markt lag das Plus dagegen lediglich bei 3,7 Prozent. Auf dem Heimatmarkt halfen McDonald’s höhere Preise, während die Geschäfte in China durch die COVID-19-bedingten Lockdowns belastet wurden.

Konzernweit gingen die Erlöse um 3 Prozent auf 5,7 Milliarden US-Dollar zurück, während der Gewinn um 46 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar schrumpfte. Auf bereinigter Basis konnten die Gewinnerwartungen des Marktes jedoch übertroffen werden. Entsprechend zufrieden zeigten sich Analysten mit dem jüngsten Zahlenwerk bei McDonald‘s.

Auch Analysten sind von McDonald’s angetan

Barclays-Analyst Jeffrey Bernstein etwa hob die anhaltend starke Umsatzdynamik hervor. Diese habe zuletzt in allen Segmenten über dem Konsens gelegen, was das Gewinnwachstum antreiben würde. Daher bleibt er im Fall der McDonald’s-Aktie auch bei der „Overweight“-Einschätzung, während das Kursziel jedoch leicht von 289,00 auf 285,00 Dollar gesenkt wurde.

Bei BMO Capital wiederum reichte es nach der Bekanntgabe der jüngsten Zahlen sogar zu einer Kurszielanhebung. Analyst Andrew Strelzik traut der Aktie nun einen Kurs von 285,00 Dollar zu, nach zuvor 270,00 US-Dollar. Hier lautet das Rating „Outperform“. Laut Strelzik konnte McDonald’s im zweiten Quartal in einem schwierigen Umfeld und entgegen den hohen Erwartungen mit dem Gewinnanstieg eine starke Dynamik erleben. Seiner Ansicht nach beweist McDonald's weiterhin, dass es zu den am besten positionierten Unternehmen gehört, um mit einer schlechteren Stimmung bei den Verbrauchern fertig zu werden. Ein Blick auf die Charttechnik untermauert diese Aussage auch für langfristig orientierte Anleger:

McDonald’s ist ein zuverlässiger Dividendenzahler

Nachdem die Aktie von McDonald’s im März 2020 kurzfristig auf 124 Dollar zurückgeschlagen wurde, gingen die Notierungen wieder in eine steile Aufwärtsbewegung über. Dabei konnte sich der Kurs in den folgenden 22 Monaten mehr als verdoppeln, wobei im Januar 2022 ein neues Rekordhoch bei 271 Dollar markiert wurde. Nach einem Rücksetzer bis zum März auf 218 Dollar legten die Notierungen bis Ende Juli auf zeitweise 259 Dollar zu. Setzt sich die Aufholbewegung fort, dürfte in Kürze das jüngste Allzeithoch in Angriff genommen werden. Gelingt der Ausbruch, stellt sich das nächste, mittelfristige Kursziel auf die runde 300er-Marke.

Neue historische Tops sind bei McDonald’s quasi vorprogrammiert, wie die langfristige Kurshistorie zeigt. Dank der im allgemeinen vergleichsweise hohen Kursstabilität legten die Notierungen in den vergangenen 20 Jahren im Schnitt um 12,4 Prozent jährlich zu. Damit wurde das Ergebnis des Dow Jones (durchschnittlicher Kursgewinn: +6,7 Prozent p.a.), in dem McDonald’s gelistet ist, bei Weitem übertroffen.

Gerade für konservative, langfristig ausgerichtete Anleger ist die McDonald’s-Aktie also eine sehr gute Wahl, zumal die Burger-Kette zu den zuverlässigsten Dividendenzahlern der Welt gehört. Bereits seit 46 Jahren wurde die Dividende (aktuelle Dividendenrendite: 2,1 Prozent) hier in jedem Jahr angehoben. Damit zählt McDonald’s zu den sogenannten Dividendenaristokraten, die ihre Dividenden seit mindestens 25 Jahren kontinuierlich erhöhen.