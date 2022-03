Trotz des Ukraine-Krieges : Dax steigt um 5 Prozent

Börsenbulle in Frankfurt: Am Dienstag haben sich Anleger wieder zuversichtlicher gezeigt Bild: dpa

Dax-Anleger haben sich am Mittwoch wieder zurück an den Aktienmarkt getraut. Der deutsche Leitindex stieg gleich kurz nach der Eröffnung um 3,5 Prozent auf 13.298 Punkte. Später lag der Dax sogar zeitweise um mehr als 5 Prozent im Plus auf bis zu 13.530 Punkten. Der M-Dax für die deutschen mittelgroßen Aktienwerte sprang um 4,9 Prozent auf 29.538 Punkte empor. Der Euro-Stoxx-50 für den Euroraum legte ebenfalls um 4,9 Prozent auf 3676 Punkte zu.

„Die Aussicht auf einen Waffenstillstand in der Ukraine sorgt für ein wenig Zuversicht unter den Anlegern, aber das Vertrauen in die Nachhaltigkeit der gestrigen Kursgewinne bleibt ob der Umstände und Folgen des Krieges sehr gering“, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Russland hatte einem Agenturbericht zufolge für Mittwoch eine Feuerpause und die Öffnung von Fluchtwegen aus Kiew, Mariupol, Sumy, Charkiw sowie Tschernihiw in Aussicht gestellt. Die Furcht vor Lieferengpässen trieb die Rohstoffpreise indes weiter an. Der Einfuhrstopp der USA für russisches Öl und Gas trieb die Nordseesorte Brent um zwei Prozent auf 130,49 Dollar je Barrel.

Viele Unternehmen rechnen durch den Rückzug aus ihrem Russland-Geschäft mit Einbußen. Allerdings konnten einige mit ihrem Zahlenwerk überzeugen: Deutsche Post hob die Dividende deutlich an und will weitere Aktien zurückkaufen. Die Papiere stiegen zeitweise um rund 9 Prozent im Kurs. Der Chemikalienhändler Brenntag hat Lieferengpässen getrotzt und Rekordergebnisse erzielt. Die Papiere zogen um mehr als 4 Prozent an. Aktien des Sportartikelherstellers Adidas sprinteten mit einem Plus von zeitweise etwa 11 Prozent allen anderen Dax-Werten davon. „Trotz pandemiebedingter Schwierigkeiten und Lieferkettenengpässe konnte Adidas die Erwartungen der Analysten mehrheitlich erfüllen, wenn nicht sogar übertreffen“, fassten die Experten von Raiffeisen Research zusammen.