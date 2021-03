Luxusmarken : LVMH ist das teuerste europäische Unternehmen

Auch das Coronavirus kann den Siegeszug der Luxusbranche nicht stoppen. Das Symbol dafür ist der weltweite Marktführer LVMH. Der Luxuswarenkonzern ist mit seinen 75 Marken heute das teuerste Unternehmen Europas. Der französische Konzern hat mit seiner Marktkapitalisierung von rund 277 Milliarden Euro den bisherigen Spitzenreiter Nestlé vor einigen Wochen hinter sich gelassen. Den anderen Schweizer Riesen, das Pharmaunternehmen Roche, hatte LVMH schon im vergangenen November überholt. Erstmals gehört der französische Konzern jetzt auch zu den zwanzig teuersten Unternehmen der Welt – ein Eliteklub, der sonst von amerikanischen Tech-Konzernen dominiert wird.

Mit seinem Marktwert von 277 Milliarden Euro ist LVMH mehr als zweimal so viel wert wie das teuerste Unternehmen aus Deutschland, der Softwarehersteller SAP. LVMH wiegt an der Börse auch fast dreimal so viel wie Daimler. Der Konzern arbeitet für seine Mode- und Getränkemarken im Wesentlichen nur mit Leder, Stoff und Traubensaft, doch in Augen der Anleger ist er ein Riese gegenüber Weltkonzernen, die rund um den Globus Fabriken, schweres Gerät und Hunderttausende von Mitarbeitern haben.