Pariser Börse : Erste Zweifel an Luxusaktien

Der Pandemie überdrüssig, trösten sich die Anleger lieber mit dem Feinen und Edlen. So könnte man den Wachwechsel interpretieren, der in der vergangenen Woche an der Pariser Börse stattfand: Drittschwerster Wert ist jetzt nicht mehr der Pharmahersteller Sanofi, der an einem Impfstoff gegen Covid-19 arbeitet, sondern Hermès, der kleine, aber feine Luxuswarenhersteller mit gerade einmal 14.000 Mitarbeitern. 111 Milliarden Euro ist das Unternehmen mit den legendären Handtaschen-Modellen Jane Birkin und Kelly aus Sicht der Anleger jetzt wert. Der Eroberungsfeldzug der Luxushersteller hat mit den jüngsten Quartalsergebnissen neuen Schwung bekommen.

Christian Schubert (chs.), Wirtschaft



Dank der guten Verkäufe in Asien und Nordamerika haben sie die Krise schon weitgehend hinter sich gelassen. Das Internetgeschäft läuft auch immer runder, nachdem sich die Hersteller zuvor lange an den physischen Einkaufserlebnissen in ihren Markentempeln festgehalten hatten. Nicht wenige Kunden verführt das dazu, die Ausgaben für eine Auslandsreise durch den Kauf eines Premiumprodukts zu ersetzen. Die drei schwersten Werte an der Pariser Börse sind jetzt erstmals Luxusaktien: Vor Hermès liegen LVMH, die Nummer eins Frankreichs und Europas mit einem Marktwert von 321 Milliarden Euro, gefolgt vom L’Oréal-Konzern, der nicht nur Luxusmarken verkauft, aber bei einer Börsenkapitalisierung von 192 Milliarden Euro von dieser Welle profitiert. Auch der Hersteller Kering, der mit seiner Vielmarkenstrategie von Gucci bis Saint Laurent dem Erzrivalen LVMH gleicht, kommt immerhin auf 82 Milliarden Euro und liegt auf Rang sechs hinter den drei Luxus-Spitzenreitern sowie Sanofi und Total.