Aktualisiert am

Das grüne Ökosystem am Finanzplatz Luxemburg

Nachhaltige Investments : Das grüne Ökosystem am Finanzplatz Luxemburg

Tram-Haltestelle am Kirchberg: Luxemburgs Nahverkehr ist bald gratis. Bild: dpa

Bis zum Jahr 2050 will Luxemburg CO2-neutral sein, sagt der Chef der Finanzplatzinitiative „Luxemburg for Finance“. Banken, Fonds und Versicherer sollen in der Nachhaltigkeit im Großherzogtum den Ton angeben.