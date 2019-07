Niedrige Kursschwankungen : Stabiler Ertrag statt Risiko

Die Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte hält nun schon gut und gern zehn Jahre an. Je länger dieser Trend anhält, desto größer wird die grundsätzliche Nervosität, wann denn diese Strecke zu Ende gehen wird und wie ausgeprägt ein Bärenmarkt sein könnte. Wer nicht den Versuch unternehmen möchte, sein Engagement im Markt zeitlich zu optimieren, beschäftigt sich zunehmend damit, wie man ein Portfolio grundsätzlich absichern kann.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Eine Möglichkeit bieten Low-Volatility-Fonds, also Fonds, die auf Aktien setzen, die niedrige Kursschwankungen aufweisen. „Die Philosophie ist es, eine bessere Absicherung nach unten anzubieten“, sagt Claus Grøn Therp, der für die dänische Jyske Capital einen solchen Fonds managt. „Wir messen uns daran, wie wir gegenüber dem Aktienmarkt in seiner Gesamtheit abschneiden, obwohl wir uns an keinem Vergleichsindex orientieren.“

Nicht dasselbe wie Substanzaktien

Therp sucht daher Aktien, die einen stabilen Ertrag als Return-on-investment versprechen, nicht Aktien, die aufgrund fundamentaler Kriterien unterbewertet erscheinen. Darin sieht er auch den Unterschied zu einem klassischen Substanzaktien-Fonds. Die Erträge, sagt er, sollten vor allem stabil sein und bleiben, nicht unbedingt hoch in absoluten Zahlen. „Ein konservatives, stabiles Unternehmen, das auch noch überdurchschnittlich hohe Erträge erwirtschaftet, ist nicht leicht zu finden. Aber ein Unternehmen mit stabilen und etwas niedrigeren Erträgen bietet im Zweifel das bessere Polster gegen Abwärtsbewegungen des Marktes“, sagt er. „Darauf kommt es uns an.“ So mancher klassische Substanzaktien-Ansatz berücksichtige etwa keine Disruptionen, die heute noch etablierte Geschäftsmodelle bedrohen.

Insofern unterscheidet sich bei der Aktienauswahl auch seine Herangehensweise grundsätzlich. Üblicherweise suchen Aktienfondsmanager nach Chancen und den besten Möglichkeiten. „Wir fragen uns: Was kann schiefgehen? Wo sind die Risiken? Denn es ist am besten, Fehler zu vermeiden. Längerfristig kommt es ja darauf an, in schlechten Marktphasen weniger Verlust zu machen als überdurchschnittlich hohe Gewinne in guten Marktphasen.“

In der Vergangenheit habe das jedenfalls gut funktioniert. In Bullenmärkten neige der Fonds dazu, sich unterdurchschnittlich zu entwickeln, in Bärenmärkten überdurchschnittlich. „Auf diese Weise erwirtschaften wir in guten Marktphasen attraktive Erträge und in schlechten Phasen sogar sehr attraktive Erträge.“

Das derzeitige Umfeld komme der Strategie jedenfalls entgegen. In einer Zeit, in der festverzinsliche Anlagen nicht genügend Ertrag erwirtschafteten, sei die Nachfrage nach sicheren Erträgen vom Aktienmarkt groß. „Außerdem führt das zu einer stetigen Nachfrage nach Aktien. Dem stehen Unsicherheitsfaktoren etwa aus den geopolitischen Entwicklungen oder den hohen Haushaltsdefiziten gegenüber. Man wird sehen, was davon die Oberhand behält“, sagt Therp. Aber für ihn ist das nicht entscheidend, denn er richtet seinen Blick auf einzelne Unternehmen.