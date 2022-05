1,0 Prozent : Londoner Notenbank schraubt Zinsen weiter nach oben

Zum vierten Mal in Folge hebt die Notenbank den Leitzins an. Er liegt nun bei 1,0 Prozent.

Die Bank of England in London Bild: AP

Die Zentralbank in London schraubt den Leitzins immer weiter nach oben. Die Bank of England erhöhte ihn am Donnerstag um einen Viertel Punkt auf 1,0 Prozent. Es war bereits die vierte Anhebung in Folge, mit der sie sich gegen den hohen Inflationsdruck auf der Insel stemmt.

