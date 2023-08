Das Städtchen Kalgoorlie im Westen Australiens ist so eng mit der Suche nach Gold verbunden wie das Ruhrgebiet mit Kohle. Auf dem vielleicht exotischsten Gipfel der Bodenschatzbranche, dem Diggers & Dealers Mining Forum, bei dem Vorstandschefs auch schon unter Billardtischen und in Zelten kampiert haben, weil die Pubs keine Zimmer mehr boten, drehte sich in diesem Jahr aber alles um einen anderen Rohstoff: Lithium.

„Der Ausblick für Lithium ist ziemlich spektakulär. Die Welt braucht eine Menge mehr Lithium, als es bislang in Vorkommen ausgemacht wurde“, sagte Dale Henderson, der Vorstandsvorsitzende der Pilbara Minerals den rund 2600 Teilnehmern voraus, die Kalgoorlie überschwemmten.

Kurz zuvor hatte das börsennotierte Unternehmen gerade bekannt gegeben, dass sich seine unter der roten Erde Westaustraliens ausgemachten Vorkommen um 36 Prozent erhöht hätten. Mit mehr als 100 Millionen Tonnen zusätzlicher Reserven zählt der Lithium-Anbieter damit zu den größten der Welt.

Auch Elon Musk sichert sich Lithium

Die australischen Minenfirmen sitzen am Anfang einer Wertschöpfungskette, die über Batteriehersteller zu den Automobilkonzernen rund um die Erde führt. Nicht nur Elon Musk trifft sich immer wieder mit Vorstands- und Regierungschefs, um sich weitere Vorkommen für Tesla zu sichern. Mit Blick auf Lithium spricht der Amerikaner vom „neuen Öl“.

Die Analysten von Benchmark Mineral Intelligence sagen voraus, dass in die Wertschöpfungskette um Batterien die unglaubliche Summe von 514 Milliarden Dollar investiert werden müsste, um die erwartete weltweite Nachfrage nach Elektroautos 2030 zu decken – 220 Milliarden Dollar müssten allein in das Heben dafür kritischer Rohstoffe fließen.

Die amerikanische Botschafterin in Canberra drängte gerade darauf, dass die amerikanisch-australische Allianz „bis in die Vorstandszimmer vordringen“ müsse. Was Caroline Kennedy damit meint: dass ihr Heimatland noch stärker am Abbau australischer Mineralien beteiligt sein möchte.

Schon jetzt sind die Amerikaner mit 2,3 Milliarden Dollar der größte Auslandsinvestor im Sektor der „kritischen Mineralien“ in Australien, Lithium nimmt darin die wichtigste Position ein. Allein die amerikanische Albemarle will in Westaustralien so viel Lithiumhydroxid herstellen, dass es für 2,4 Millionen Autos im Jahr ausreicht.

Die Zusammenarbeit reicht bis tief in die staatlichen Ebenen: Die amerikanische Energiebehörde unterstützt die australische Minengesellschaft Ioneer mit einer Kreditlinie von einer Milliarde Dollar, um ihre Lithiumförderung auszubauen und den Rohstoff in Amerika weiterzuverarbeiten. Im Vordergrund der Bemühungen stehen in der Regel Lithium und ein anderer Batterierohstoff, Nickel. Auch Volkswagen hat schon Delegationen zum fünften Kontinent entsandt, um dort über Bodenschätze für den Batteriebau zu verhandeln.

Die Frage nach der Versorgungssicherheit treibt alle um. Auf der einen Seite geht es dabei um Länder, die politische Verlässlichkeit bieten, so umweltschonend wie möglich arbeiten und die richtige Logistik bieten. Australien hat hier Bestnoten, Indonesien mit seinen chinesisch-geführten Nickelminen eher Probleme. Auf der anderen Seite geht es um die Einschätzung, welche und wie viele zugängliche Lagerstätten es überhaupt gibt.

Neue Wege nach Preiszusammenbruch

Auch die Antworten darauf bestimmen die Preise auf dem Weltmarkt. So stieg der Preis für Lithium etwa seit 2020 ohne Unterbrechung aufgrund einer befürchteten Verknappung. Im Herbst vergangenen Jahres erreichte er seinen bislang letzten Rekordstand. Im April kam es dann zum Crash, der Preis schmolz um 70 Prozent.

Auch deshalb war Henderson nun bemüht, die zusätzlichen Vorkommen mit Gewinn zu verkaufen: Er musste sicherstellen, dass sein Unternehmen nicht etwa auf unverkäuflichen Reserven sitzt, die den Preis noch weiter drücken. Zugleich kündigte er an, gemeinsam mit der australischen Calix und der südkoreanischen Posco Versuchshochöfen zu bauen, um das Lithium-Erz noch in Australien weiterzuverarbeiten – in der Regel geschieht das bislang in China.