Scherbaums Börse : Das andere Gold im Depot – Lindt & Sprüngli

Schokolade gehört für viele Menschen zum Alltag. Gerade an Ostern spielt das Süße eine wichtige Rolle. Ein weltbekanntes Stück Schokoladengeschichte feiert in diesen Tagen seinen 70. Geburtstag – das erfreut auch die Aktionäre: Der Goldhase von Lindt & Sprüngli.

Für viele Generationen ist es klar, dass der zu Ostern so gerne verzehrte Schokohase aus Gold ist. Diesen Umstand haben wir dem Schweizer Lindt & Sprüngli-Konzern zu verdanken. Der Kult-Hase, verpackt in eine goldene Folie, mit seinem charakteristischen roten Band und Glöckchen, wird 70 Jahre alt. Seinen runden Geburtstag feiert der Goldhase gebührend. In diesem Jahr gibt es ihn zu Ostern im Glitzer-Outfit. Statt der Goldfolie sorgt die limitierte Designedition mit glitzernder Hologramm-Folie für einen festlichen Auftritt. Dazu trägt er ein rotes Band mit Goldrand. Erstmals gibt es neben dem Goldhasen auch eine trendige Version in Roségold – zur Feier des Jubiläums.

Zuletzt starke Marktanteilssteigerungen

Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli ist vor allem mit seinen Produkten zu den Feiertagen an Weihnachten und an Ostern überall präsent. Entsprechend froh dürfte man sein, eine solche Kult-Figur wie den Goldhasen etabliert zu haben, um die Marketingaktivitäten vor Ostern anzuheizen. Dass Lindt & Sprüngli damit gut verdient, zeigen die Bilanzen der vergangenen Jahrzehnte – auch die jüngste Zahlenveröffentlichung belegt es.

Das Management verwies mit Blick auf das Geschäftsjahr 2021 auf ein durch Marktanteilssteigerungen in allen wichtigen Märkten gekennzeichnetes Wachstum bei einer gleichzeitig hohen Profitabilität. Gestiegene Werbeinvestitionen, eine Anpassung an die veränderten Konsumentenbedürfnisse sowie weitere Erfolge in den digitalen Verkaufskanälen bildeten laut Konzernangaben die Basis für die gute Umsatz- und Gewinnentwicklung.

Die konzernweiten Umsatzerlöse haben im Vorjahresvergleich um 14,2 Prozent auf 4,6 Milliarden Franken zugelegt. Organisch betrug der Zuwachs 13,3 Prozent. Besonders interessant: Es wurden nicht nur die pandemiebedingt schwächeren Werte im Geschäftsjahr 2020 übertroffen, vielmehr hat Lindt & Sprüngli die ebenfalls guten Ergebnisse von 2019, dem Jahr vor Beginn der Pandemie, organisch um 6,4 Prozent übertroffen. Das operative Ergebnis (EBIT) wurde um 53,4 Prozent auf 644,9 Millionen Franken verbessert, so dass die entsprechende EBIT-Marge gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozentpunkte auf 14,1 Prozent zugelegt hat. Den Reingewinn steigerte der Konzern 2021 um 53,2 Prozent auf 490,5 Millionen Franken.

Dank der positiven Geschäftsentwicklung will das Unternehmen mit der Dividende einmal mehr großzügig sein, die Anteilseigner dürfen sich über einen Anstieg der Ausschüttung um 9,1 Prozent auf 1.200 Franken je Namenaktie freuen.

Ein verlässlicher Dividendenzahler

Das Lindt & Sprüngli-Papier gehört allerdings zu dem illustren Kreis von Aktien, die sich wohl nur wenige leisten können. Aktuell kostet das Wertpapier umgerechnet mehr als 100.000 Euro. Deutlich „günstiger“ sind die Partizipationsscheine zu haben, so dass auch weniger betuchte Anleger in Lindt & Sprüngli investieren könnten. Für diese Wertpapiergattung steigt die Ausschüttung ebenfalls um 9,1 Prozent - in diesem Fall auf 120 Franken.

Aufgrund der hohen Liquidität, der soliden Bilanz und des kontinuierlich hohen Cashflows hat der Verwaltungsrat außerdem ein Rückkaufprogramm für Lindt & Sprüngli Namensaktien und Partizipationsscheine im Umfang von 750 Millionen Franken beschlossen. Das Programm läuft bis Ende 2022. Wer Aktionär ist, darf sich auch auf das kommende Jahr mit einer Ausschüttung freuen. Damit würde der Konzern eine beeindruckende Serie von 26 Dividendenerhöhungen in Folge fortsetzen. Wer die Aktie zum Beispiel vor zehn Jahren erworben hat, kommt heute auf eine persönliche Dividendenrendite von rund 40 Prozent.

Das Management rechnet für das Jahr 2022 mit einem Umsatzplus am oberen Ende der Bandbreite von 6 bis 8 Prozent und einer operativen Gewinnmarge von 15 Prozent. Die mittel- bis langfristigen Ziele hat der Schokoladenhersteller sogar erhöht. Das Umsatzwachstum wird bei 6 bis 8 Prozent gesehen, nach zuvor 5 bis 7 Prozent, während die operative Marge je Jahr kontinuierlich um 20 bis 40 Basispunkte verbessert werden soll.

Starke Kurshistorie

Seitens der Charttechnik ergibt sich für Lindt & Sprüngli ein intaktes Bild. Nachdem die Partizipationsscheine im Dezember 2021 ein neues Allzeithoch von 12.770 Schweizer Franken erreicht hatten, wechselten die Notierungen in den Konsolidierungs-Modus und fielen bis Anfang März auf 9.000 Franken zurück. Inzwischen hat sich der Kurs auf zeitweise rund 11.500 Franken erholt. Die Partizipationsscheine notieren wieder deutlich oberhalb der 200-Tage-Linie (10.760 Franken) und damit im übergeordneten Aufwärtstrend.

Langfristig betrachtet kann die Kursentwicklung der Schweizern überzeugen. Obwohl es hier zeitweise immer mal wieder scharfe Korrekturen und Seitwärtsläufe gab, haben die Partizipationsscheine auf Zehnjahressicht einen Kursgewinn von im Durchschnitt 14,7 Prozent jährlich verzeichnet. Damit fiel das Ergebnis zum Beispiel doppelt so stark aus wie beim Schweizer Leitindex SMI, der in diesem Zeitraum einen Kurszuwachs von im Durchschnitt 7,2 Prozent jährlich verbucht.

Mehr zum Thema 1/

Einen kleinen Haken gibt es aber wohl für deutsche Kleinanleger: Der inzwischen optisch teure Kurs von rund 11.500 Franken dürfte viele von einem Investment abhalten. Eine Alternative könnte deshalb ein börsengehandelter Index-Fonds sein, in dem Lindt & Sprüngli enthalten ist. Da Lindt & Sprüngli nicht im Schweizer Aktienleitindex SMI gelistet ist, empfiehlt sich der Blick auf einen passenden Branchen-Indexfonds. Zu den Branchen-ETFs, in dem Lindt & Sprüngli vertreten ist, gehört beispielsweise der Lyxor ST.Europe 600 Food&Beverage UE D. (WKN: LYX04H / ISIN: LU2082997359).