Kursverfall hält an : Wie Privatanleger in Öl investieren können

Wie Privatanleger in Öl investieren können

Eine Ölpumpe ist in Baku (Aserbaidschan) zu sehen: Der Kursverfall des Rohstoffs hält auch weiter an. Bild: dpa

Zum ersten Mal in der Geschichte ist am Montagabend der Preis einer großen Ölsorte in den negativen Bereich gerutscht. Auch wenn das wohl ein Spezialfall war: Öl insgesamt ist im Moment billig wie lange nicht. Die ganze Ölbranche hat damit zu kämpfen. Und es geht weiter kräftig nach unten.

Zum Handelsstart am Mittwoch stand vor allem der Preis für die Nordseesorte Brent unter Druck – dieser fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende der Neunziger. Der Preis für den Juni-Future, der kommende Woche ausläuft, fiel um bis zu 3,35 Dollar oder 17 Prozent auf 15,98 Dollar. Damit kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent erstmals seit 1999 weniger als 16 Dollar.