Kursstürzen zum Trotz : Der Aktienhandel läuft weiter

An einigen Börsen kommt es immer wieder zu längeren Unterbrechungen im Aktienhandel, bei der Deutschen Börse nicht. Die Preise sind in Bewegung, doch bislang halten deutsche Anleger ihre Wertpapiere.

Vor der Frankfurter Börse ist es ruhig, in ihr auch eher. Wild geht es in den Computern zu. Bild: Felix Schmitt

Wenn es im Aktienhandel so turbulent zugeht, wie in den vergangenen Tagen, dann zieht New York die Reißleine. Die Börse setzt dann schon mal den Handel für einige Minuten aus, um die Gemüter zu beruhigen. In Amerika ist es sogar möglich, den Handel für mehrere Tage auszusetzen. So geschehen beispielsweise nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, als der Handel erst nach sechs Tagen wieder aufgenommen wurde.

Ob diese und andere Schließungen gut waren, lässt sich nicht sagen: Nach Wiederaufnahme des Handels fielen die Kurse weiter. Das war nicht nur 2001 so, sondern auch 1873 und 1914 – solange ist es her, dass der Börsenhandel in New York für mehrere Tage unterbrochen wurde.