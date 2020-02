Kritik an Leerverkäufen : Börsenrekorde lassen Spekulanten schwitzen

Der Cybertruck von Tesla, vorgestellt in Los Angeles am 21. November 2019 Bild: Imago

Die jüngsten Börsenrekorde der Tesla-Aktie bringen aggressive Investoren zur Verzweiflung, die auf fallende Kurse des innovativen Herstellers von Elektroautos gesetzt haben. So gab der amerikanische Hedgefondsmanager Steve Eisman am Mittwoch in einem Fernsehinterview bekannt, seine Leerverkaufspositionen auf Tesla vor einiger Zeit gestrichen zu haben. „Jeder hat eine Schmerzgrenze“, sagte Eisman, der ansonsten kein Problem damit hat, sich mit viel Geld gegen die herrschende Marktmeinung zu stemmen. Seinen Ruf hat er sich dadurch erworben, schon deutlich vor dem großen Ausbruch der Finanzkrise 2008 auf den Verfall von Subprimepapieren gesetzt zu haben. Die Tesla-Aktie jedoch habe sich nach Eismans Darstellung von ihrer fundamentalen Bewertung losgerissen, so dass es Zeit sei, Reißaus zu nehmen.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Eisman war bei weitem nicht der einzige, der sich gegen Tesla positioniert hatte. Die für Leerverkäufe eingesetzten Tesla-Anteile machten von April bis September 2019 mehr als 30 Prozent des Streubesitzes aus. Mit Streubesitz ist der Teil der Aktien gemeint, die sich nicht dauerhaft in den Händen von Anker-Aktionären befinden. Vor rund drei Jahren betrug die Leerverkaufsquote für Tesla sogar 35 Prozent. Doch seit Herbst 2019 ist der Anteil der Leerverkaufspositionen stark gesunken – und liegt aktuell auf einem historischen Tief von 17 Prozent.