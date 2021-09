Krisenszenarien : Wie viel Lehman in Evergrande steckt

Zum Wochenauftakt hatte noch eine Verkaufswelle den Aktienkursen europäischer Banken zugesetzt. UBS, Deutsche Bank, BNP Paribas, sie alle waren stark betroffen. Einen Tag später beruhigten sich die Investoren wieder etwas. Dennoch: An den Märkten weht der Geist von Evergrande. Seit der wackelnde chinesische Immobilienkonzern plötzlich im Lichte der Öffentlichkeit steht, macht sich Unsicherheit breit.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt. Folgen Ich folge

Zwar wird immer wieder betont, dass das chinesische Unternehmen in einem sehr abgeschotteten Markt agiere und wenig Verbindung ins Ausland habe – schon gar nicht zu europäischen Banken. Aber ob darüber vollends Transparenz herrscht, ist ungewiss. Auf Nachfrage zu einer möglichen Beteiligung europäischer Banken am Evergrande-Schuldenberg heißt es bei den Instituten, dass man sich zu konkreten Kundenbeziehungen nicht äußere oder generell keinen Kommentar dazu gebe. BaFin, Bundesbank und auch die europäische Bankenaufsicht gaben sich auf Anfragen zugeknöpft. „Das kommentieren wir nicht.“

Schwierige Prognosen

Dass die Unsicherheit trotzdem oder gerade deswegen um sich greift, hat mit Lehman Brothers zu tun – jener Investmentbank, die 2008 lange erst wackelte und dann pleiteging. Die Folge war ein Flächenbrand, dessen Auswirkungen die Finanzindustrie bis heute spürt, weil danach die Regulierung deutlich verschärft wurde. In der Corona-Krise waren die Schutzmechanismen ins Blickfeld gerückt. Bisher waren es aber eher klassische Industrieunternehmen wie die Lufthansa, um die man sich sorgen musste. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hatte zu Beginn der Krise gesagt, die Banken würden diesmal Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sein.

Mehr zum Thema 1/

Evergrande und Lehman Brothers. Ist der Vergleich zulässig, oder werden da Äpfel und Birnen verglichen? Ob der chinesische Konzern das Potential hat, ein Lehman Brothers des Fernen Ostens zu werden, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Dazu ist zu viel unklar. So weiß man noch nicht einmal, wie hoch verschuldet Evergrande eigentlich ist, weil ein Gutteil der Schulden nicht bilanziert ist. Zwar ist der Konzern im Unterschied zu Lehman ein Konglomerat, das auch nichtfinanzielle Vermögenswerte hält, doch ist deren Wert aber auch schwer einzuschätzen. Ebenso unsicher ist die wahre Verfassung der chinesischen Immobilienbranche. In der Finanzkrise wurde etwa auch der spanische Immobilienmarkt lange Zeit als solide eingeschätzt, bevor sich herausstellte, dass massiv über Bedarf gebaut worden war – mit entsprechenden Folgen.

Auch der Fall von Lehman Brothers war begleitet von Fehleinschätzungen und Unbekannten, obwohl die Gründe der Insolvenz schnell zusammengefasst sind. Damals boomte der amerikanische Immobilienmarkt, angetrieben von einer ausufernden Kreditverbriefung, die es Banken und Hypothekenvermittlern ermöglichte, ihre Risiken an Investoren auszulagern und so mehr und vor allem riskante Kredite zu vergeben – Immobilienkredite an Schuldner, die als „Ninjas“ bezeichnet wurden: No income, no job, no assets (kein Einkommen, keine Arbeit, kein Vermögen). Hier drehte Lehman ein ganz großes Rad: Im Jahr 2007 garantierte die Bank mehr hypothekenbesicherte Wertpapiere als jedes andere Finanzunternehmen. Das Portfolio war mit 85 Milliarden Dollar viermal so groß wie die Marktkapitalisierung der Bank. Das sah gut aus: Im Jahr 2007 betrug der Reingewinn 4,2 Milliarden Dollar bei Erlösen von 19,3 Milliarden Dollar.

Doch das Fundament bröckelte da schon längst. Anfang 2007 waren die Ausfallraten der schlechten Hypothekenkredite (Subprimes) auf Rekordhöhe gestiegen. Als im Juni zwei Hedgefonds des Wettbewerbers Bear Stearns zusammenbrachen, rückte auch die Situation bei Lehman in den Vordergrund. Im Juli wies eine Unternehmenssprecherin Spekulationen zurück, wonach der Bank aus dem Subprime-Geschäft höhere Verluste drohen sollten. Und obwohl die Bank im Juni noch Personal hatte einstellen wollen, kündigte sie im August die Streichung von 1200 Stellen an.