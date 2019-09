Turbulenzen am Aktienmarkt : Kommen die goldenen Zeiten für Hedgefonds zurück?

Der Börsenboom der vergangenen Jahre hat es wohl selten so leicht gemacht, erfolgreich an der Börse zu investieren. Die Kurse vieler Aktien und Indizes kannten nur den Weg nach oben. Doch mit der Eskalation des Handelskriegs zwischen Amerika und China, der wachsenden Angst vor einem Brexit und einem Abschwung in Europa sind auch die Aktienmärkte wieder anfälliger für Schwankungen geworden. Das könnte Hedgefonds in die Hände spielen, die anders als passive Fonds nicht pauschal in die Breite eines Marktes oder Index investieren, sondern gezielt spekulieren und auch von fallenden Kursen profitieren können.

So soll der amerikanische Hedgefonds Elliott Management gerade bis zu 5 Milliarden Dollar von Investoren einsammeln, weil Präsident und Gründer Paul Singer mit Marktverwerfungen rechne. Elliott beschäftigt nur 470 Mitarbeiter, verwaltet aber Vermögen im Volumen von mehr als 38 Milliarden Dollar.