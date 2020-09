F.A.Z. exklusiv : Die Aktienmuffel sind in Kauflaune

Deutsche Privatanleger stehen in dem Ruf, zumindest im internationalen Vergleich nicht das allerbeste Verhältnis zu Aktien zu haben. Und dennoch hat sich in den Marktturbulenzen rund um die Corona-Pandemie gezeigt, dass diese Krise die Investoren nicht in Schockstarre versetzt oder verschreckt hat. Offenbar ist sogar das Gegenteil der Fall.

Denn in den ersten sechs Monaten des Jahres haben deutsche Privatanleger zweieinhalbmal so viel gehandelt wie im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. Zudem fiel das Volumen der Kaufaufträge für alle Anlageklassen – abgesehen von aktiv verwalteten Fonds – deutlich höher aus als das der Verkäufe. Dies hat die ING Deutschland in einer anonymisierten Analyse des Wertpapierhandels der eigenen Kunden festgestellt, die der F.A.Z. exklusiv vorliegt. Untersucht wurden mehr als 710.000 Depotkunden, die im ersten Halbjahr mindestens einen Handel („Trade“) inklusive Sparplänen getätigt haben. Die Gesamtanzahl der Depots war Ende 2019 doppelt so hoch.

Den Hauptgrund für die signifikanten Zuwächse sieht die ING Deutschland gerade in der jüngsten Krise. Sie habe auf der ganzen Welt in bisher kaum gekanntem Ausmaß für Bewegung an den Kapitalmärkten gesorgt. Die Corona-Krise und die volatilen Märkte hätten die Kunden nicht vom Wertpapierhandel abgeschreckt, sagt Thomas Dwornitzak, Leiter Sparen & Anlegen der ING Deutschland. Vielmehr hätten viele die Situation sogar zum Einstieg in den Aktienmarkt genutzt. Vor allem bei Kunden im Alter von weniger als 40 Jahren habe sich in den vergangenen Monaten eine stark erhöhte Nachfrage nach Depots gezeigt.

Etwa 600.000 Anleger kehrten Aktien den Rücken

Die Zahl der Kunden, die in dieser Zeit mindestens einmal aktiv mit Wertpapieren gehandelt haben, stieg demnach um 69 Prozent. Während jeder Privatanleger im Vergleichszeitraum 2019 durchschnittlich 12,6 Trades vorgenommen hatte, schnellte die Zahl der Transaktionen nun auf 18,8 hoch. Die erhöhte Handelsaktivität spiegelt sich auch in einem deutlich höheren Volumen von Käufen (Anstieg: 166 Prozent) und Verkäufen (156 Prozent) inklusive Sparplänen.

In beiden Kategorien mit Abstand führend waren Aktien: Ihr Anteil am Kauf- und Verkaufsvolumen betrug jeweils in etwa zwei Drittel. Bei den Käufen folgen börsengehandelte Indexfonds (ETF) mit einem Anteil von 15 Prozent und spekulative Hebelprodukte mit 11 Prozent. Unter den Verkäufen liegen die Hebelpapiere (14 Prozent) vor ETF (11 Prozent).

Die im Februar veröffentlichten Daten des Deutschen Aktieninstituts fielen dagegen überraschend schlecht aus. Nach zwei Jahren mit positiver Tendenz sank die Zahl der Aktionäre im Jahr 2019 auf 9,7 Millionen Deutsche (siehe Grafik). Etwa 600.000 Anleger kehrten Aktien den Rücken. Mit mehr als 10,3 Millionen Aktionären war die Zahl im Jahr 2018 noch so hoch wie zuletzt zu Beginn der Finanzkrise 2007.

Anders als vermutet bleibt die Flucht aus

Die ING Deutschland hat nach eigenen Angaben hierzulande mehr als 9,5 Millionen Kunden und ist damit nach Deutscher Bank und Commerzbank die drittgrößte Bank. Dabei ist das Institut bisher nur für etwa 2 Millionen Kunden auch die Hausbank und wird häufig vor allem für die Geldanlage genutzt. Daher handeln ING-Kunden grundsätzlich vergleichsweise rege mit Wertpapieren. Dennoch scheint die Entwicklung deutlich.

Anders als vielleicht vermutet, habe die Corona-Pandemie nicht zu einer Flucht aus den Kapitalmärkten geführt, heißt es von der ING Deutschland. Während das Volumen erworbener Wertpapiere im ersten Halbjahr 27,5 Milliarden Euro betragen habe, hätten sich die Verkäufe auf 21,9 Milliarden Euro belaufen – ein Unterschied von 5,6 Milliarden Euro. In den ersten Corona-Turbulenzen hat der Dax bis zu 40 Prozent an Wert verloren, auf ein März-Tief von 8256 Punkten, und danach bis zu 60 Prozent zugelegt.

Die Analyse der ING ergibt zudem deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Männer haben weitaus aktiver gehandelt und im ersten Halbjahr die Käufe und die Verkäufe über alle Assetklassen hinweg dominiert. Die Summe ihrer Aufträge war demnach mit 33,66 Milliarden Euro bis zur Jahresmitte mehr als fünfmal so hoch wie das Transaktionsvolumen der Frauen mit 6,25 Milliarden Euro. Für Käufe beträgt der Faktor 5,1, für Verkäufe 5,7.

Man könnte daraus vielleicht auch lesen, dass das weibliche Geschlecht in der Krise etwas mehr Ruhe bewahrt hat. Der Handel mit Aktien dominiert sowohl bei Frauen als auch bei Männern den Kauf und den Verkauf. Weibliche Anleger zeigten aber ein vergleichsweise höheres Interesse an Fonds. In ihren Depots hielten sie dabei im Vergleich zu den Männern Ende Juni weniger Aktien (Anteil von 56 zu 62 Prozent) und mehr Fonds (16 gegenüber 12 Prozent). Nach Zahlen des DAI besaß hierzulande im Jahr 2019 im Durchschnitt nur jede achte Frau Aktien beziehungsweise Aktienfonds, unter den Männern war es jeder Fünfter.

Ein differenziertes Bild zeigt sich auch zwischen einzelnen Altersgruppen. Interessanterweise kauften Kunden im Alter von 75 Jahren an im Vergleich zu anderen Altersgruppen anteilig die meisten Aktien – gemessen am Gesamtvolumen aller von ihnen erworbenen Wertpapiere. Spitzenreiter waren Dividendentitel auch in der Gruppe der 25 bis 34 Jahre alten Anleger, hier aber mit Blick auf den Verkauf. Dies hänge vermutlich damit zusammen, dass in dieser Lebensphase oft besonderer Wert darauf gelegt werde, möglichst sicher Vermögen aufzubauen, heißt es von der ING. In einer solchen Phase würden Kursverluste wie in den ersten Wochen nach Ausbruch der Corona-Krise Anleger besonders hart treffen und die Bereitschaft, sich von den Papieren zu trennen, eher groß sein.