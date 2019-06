Der Handelskonflikt mit China ist seit geraumer Zeit das dominierende Thema, wenn es um die Zukunft der Weltwirtschaft und der Finanzmärkte geht. Nicht wenige Beobachter hoffen auf eine baldige Lösung. Felix Herrmann, Kapitalmarktstratege bei Blackrock, ist da weniger optimistisch: „Wir hegen im Rahmen des G-20-Treffens keine große Hoffnung, dass es zu einer Einigung kommt. Die Möglichkeit eines kompletten Gesprächsabbruchs bleibt weiterhin bestehen.“ Zwar gebe es auf beiden Seiten ein gewisses Interesse an einer Einigung. Doch Trump komme eine Verzögerung nicht ganz ungelegen. Ein möglicher Erfolg läge dann näher an den Wahlen im kommenden Jahr. Aber auch darauf will Herrmann nicht wetten: „Trump hat auch wohlwollend bemerkt, dass die Zölle erst einmal die Staatskasse füllen. Ein Umstand, der gegen eine rasche Einigung spricht.“

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Auch wenn Herrmann ein Scheitern nicht ausschließen kann, scheint für ihn mit dem Blick auf das große Ganze nicht alles düster. Bei allen Bestrebungen, nicht nur in Amerika, Marktzugänge zu beschränken, eröffneten sich anderswo neue Möglichkeiten. „Denken Sie an die wachsende Mittelschicht in Asien und in anderen Schwellenländern oder an die teilweise ungeahnten Impulse für das Potentialwachstum aus der Digitalisierung.“ Letztlich richte sich die Entwicklung des Aktienmarkts immer nach dem Wachstum des langfristigen Produktionspotentials. Ob die derzeit etwas widerstreitenden Impulse per saldo für diesen positiv sein werden oder nicht, das könne man derzeit nicht sagen.