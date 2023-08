Aktualisiert am

Türkische Notenbank hebt Leitzins stärker als erwartet an

Kampf gegen Inflation : Türkische Notenbank hebt Leitzins stärker als erwartet an

Im Kampf gegen die hohe Inflation hat die Notenbank in Ankara den Leitzins überraschend stark angehoben. Die Lira legte am Devisenmarkt zu.

Blick auf die Blaue Moschee in Istanbul Bild: dpa

Die türkische Zentralbank hat die Zinssätze weitaus stärker als erwartet angehoben. Dies ist ein erstes Anzeichen dafür, dass die neue Besetzung der Währungshüter aggressivere Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation befürwortet, die bei fast 50 Prozent liegt. Die Lira stieg daraufhin an.

Der geldpolitische Ausschuss unter der Leitung von Gouverneur Hafize Gaye Erkan hob den Zinssatz von 17,5 Prozent auf 25 Prozent an und lag damit weit über den Umfrageerwartungen. Die meisten von Bloomberg befragten Ökonomen hatten mit einer Anhebung auf 20 Prozent gerechnet.

Türkische Vermögenswerte stiegen sprunghaft an, wobei die Lira frühere Verluste wieder wettmachte und gegenüber dem Dollar um mehr als 2 Prozent zulegte - der größte Anstieg auf Schlusskursbasis seit mehr als einem Jahr. Die Kosten für die Versicherung türkischer Schuldtitel gegen Zahlungsausfälle für fünf Jahre fielen unter 400 Basispunkte, und Bankaktien legten kräftig zu, wobei der Bankenindex der Borsa Istanbul um fast 6 Prozent stieg.

Dritte Leitzinsanhebung seit Mai

Der geldpolitische Ausschuss erklärte, er habe "beschlossen, den geldpolitischen Straffungsprozess fortzusetzen, um so schnell wie möglich einen Deflationskurs einzuschlagen, die Inflationserwartungen zu stabilisieren und den Preisverfall zu kontrollieren“.

Obwohl der Zinssatz deutlich unter dem Niveau des Preiswachstums in der Türkei liegt, ist es die dritte Anhebung in Folge, seit Präsident Recep Tayyip Erdogan im Mai wiedergewählt wurde und eine orthodoxere Politik für eine Wirtschaft versprochen hat, aus der ausländische Investoren in den letzten Jahren geflohen sind.

Es war die erste Entscheidung des geldpolitischen Ausschusses seit der Ernennung von drei neuen stellvertretenden Gouverneuren Ende vergangenen Monats. Zu ihnen gehören ein ehemaliger Berater der Federal Reserve Bank of New York und der ehemalige Chefvolkswirt eines der größten privaten türkischen Kreditinstitute.

Viele Anleger sind der Meinung, dass die Zentralbank immer noch zu zaghaft agiert, da die inflationsbereinigten Zinssätze weiterhin deutlich im negativen Bereich liegen. Die Realzinsen der Türkei gehören zu den niedrigsten der Welt.

"Das Tempo der geldpolitischen Straffung in den vergangenen Monaten hat die Markterwartungen enttäuscht", erklärte die ING Bank NV vor der Entscheidung am Donnerstag.