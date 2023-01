Langfristiger Ausblick : Warum der Aktien-Anleihen-Mix wieder zieht

Die Wertpapiermärkte sind gut in das Jahr 2023 gestartet. Das Plus von mehr als 10 Prozent, das der F.A.Z.-Index bis zu seinem Neun-Monats-Hoch am Mittwoch der vergangenen Woche verzeichnete, ist der beste Jahresstart in dessen 61-jähriger Geschichte. Das bisherige Rekordjahr war 1986. Ob das nicht übertrieben ist? Tilmann Galler drückt es diplomatisch aus: „Der Optimismus an den Aktienmärkten zu Beginn des Jahres war nicht ganz unberechtigt“, sagt der Kapitalmarktstratege von JP Morgan Asset Management der F.A.Z.

Es sei viel Ungemach eingepreist gewesen. Nun aber seien die Inflationssorgen geringer und eine Zinserhöhungspause zunächst der amerikanischen Notenbank Fed, später auch der EZB möglich. Auch die Angebotsengpässe hätten abgenommen. Galler erteilt zu viel Optimismus aber auch eine Absage. So werde die Inflation nicht „unmittelbar zügig“ auf das Niveau des Inflationsziels der Notenbanken zurückfallen, und es bleibe abzuwarten, welche Art von Rezession das Jahr bringen werde.