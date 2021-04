Wall Street : Biden mit bestem Börsenstart seit Roosevelt

Aktualisiert am

Es war eine harte Ansage: „Die Wall Street hat dieses Land nicht aufgebaut“, sagte der amerikanische Präsident Joe Biden in einer Fernsehansprache Anfang April. Auch sonst geht die neu gewählte amerikanische Regierung nicht gerade zimperlich mit der Finanzbranche um. Gary Gensler, der designierte Chef der amerikanischen Börsenaufsicht SEC, hat den Ruf, härter als sein Vorgänger durchzugreifen. Als mögliche Projekte hat Gensler bereits die Regulierung der sogenannten Spacs angekündigt wie auch von Digitalwährungen. Dabei gehörte die Wall Street auch zu den großzügigeren Gönnern des amerikanischen Präsidenten. Wie die F.A.Z. bereits am 28. Oktober berichtete, konnte er von der Finanzindustrie rund 90 Millionen Dollar an Spenden einsammeln, während es bei seinem Gegner Donald Trump nur 50 Millionen Dollar waren.

Und tatsächlich, die Börsenbilanz kann sich sehen lassen: Seit seinem Amtsantritt vor 100 Tagen sind die Kurse an der Wall Street um etwa 15 Prozent gestiegen, seit seiner Wahl im November sogar um rund 25 Prozent. Damit ist seine Börsenbilanz laut den Analysten von Macrotrends die erfolgreichste seit Franklin D. Roosevelt, der das Land damals aus der Wirtschaftskrise führte und noch heute zu den beliebtesten Politikern der Vereinigten Staaten zählt.