Risiken am Aktienmarkt : Trotz Kurserholung ist die Unsicherheit groß

In Europa und Deutschland nimmt die Diskussion um eine Lockerung der Maßnahmen gegen das Coronavirus an Fahrt auf. An den Aktienmärkten haben sich auch deshalb die Kurse zuletzt erholt. Doch wie eine Umfrage der F.A.Z. unter Aktienstrategen und Fondsmanagern zeigt, ist die Unsicherheit nach wie vor groß. So ist fraglich, ob es zu einer zweiten Welle der Virusausbreitung kommt. Noch längst nicht absehbar sind die wirtschaftlichen Schäden durch die Produktionsunterbrechungen und die Folgen der drohenden Rezession.

An einem plötzlichen Exit, der alle Schalter wieder auf normal umlegt, zweifelt Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie der Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka-Bank. Er geht davon aus, dass der Ausstieg in Phasen verlaufen und Zeit benötigen werde. Eine nachhaltige Erholung der Aktienkurse erwartet Benjardin Gärtner, Leiter Portfoliomanagement Aktien der Union Investment, dann, wenn die Eindämmungsmaßnahmen in wichtigen Regionen gelockert werden und eine gewisse wirtschaftliche Normalität zurückkehrt.