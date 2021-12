Italien und Niederlande : Trade Republic expandiert weiter

Kein anderes Finanz-Start-up in Deutschland stand 2021 so sehr im Fokus wie der Berliner Neobroker Trade Republic . Das Jahr startete turbulent mit dem Hype um die Gamestop-Aktie aus den USA, die zu einem Handelsstopp beim Fintech führte – und zu vielen aufgebrachten Anlegern. Das Jahr endet dagegen geradezu ruhig, dafür aber mit einer weiteren Expansion und dem Start in zwei neuen Märkten. Auch in Italien und in den Niederlanden wird es Anlegern künftig möglich sein, über den Online-Broker zu handeln. In Deutschland, Österreich, Spanien und Frankreich ist das Unternehmen bereits aktiv.

Und auch für das nächste Jahr sind die Ambitionen groß. 2022 soll das Angebot auf den gesamten europäische Wirtschaftsraum ausgerollt werden, sagt Trade-Republic-Mitgründer Christian Hecker der F.A.Z. Seit dem Start der Plattform Anfang 2019 hat das Unternehmen mehr als eine Million Kunden angezogen. Sollte man irgendwann einmal auf das Jahr 2021 zurückblicken, werde es als Jahr in Erinnerung bleiben, in dem die Wertpapier-Kultur ihren Anfang genommen hat, so der Fintech-Chef.