Iran-Krise : Ölpreis übersteigt 70 Dollar

Tanker in der Straße von Hormuz: Das Nadelöhr gilt in der Krise als besonders gefährdet. Bild: Reuters

Die Ölpreise steigen im Zuge der Eskalation der Lage im Nahen Osten weiter. In der Nacht zum Montag stieg der Preis für Nordseeöl der Sorte Brent erstmals seit dem Sommer 2019 wieder über die Marke von 70 Dollar auf aktuell 70,21 Dollar.

Damit ist der Preis seit der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch einen amerikanischen Raketenangriff um rund vier Dollar oder 6 Prozent am vergangenen Freitag gestiegen. Auch der Preis für amerikanisches Leichtöl der Marke WTI stieg seitdem von rund 61 auf zuletzt 64,34 Dollar, mithin den höchsten Stand seit vergangenem April.

Die Tankstellenpreise in Deutschland erreichten am Sonntag mit 1,33 Euro für den Liter Diesel den höchsten Stand seit mindestens 12 Monaten. Ob dies allerdings im Zusammenhang mit dem jüngsten Ölpreisanstieg steht, ist eher fraglich, begannen die Preise an der Zapfsäule doch schon vor einem Monat zu steigen, ein Auftrieb der sich seit Freitag nicht beschleunigt hat. Dieser ist viel eher als eine Folge des kontinuierlichen Anstiegs der Ölpreise seit Anfang Oktober zu sehen, der sich über den Terminhandel nach und nach durchschlägt.

Nachdem das irakische Parlament am Sonntag die Regierung des Landes aufgefordert hat, alle ausländischen Truppen des Landes zu verweisen und Amerikas Präsident Trump dies mit der Androhung von Sanktionen beantwortete, zu denen „die Iran-Sanktionen einigermaßen harmlos erscheinen" würden, hat sich Krise im Nahen Osten im Rekordtempo ausgeweitet.

Das amerikanische Außenministerium warnte vor einem erhöhten Risiko von Rakentenangriffen auf Militärbasen und Raffinerien in Saudi-Arabien. Das Königreich scheint indes auch nicht mehr so treu an der Seite Amerikas zu stehen. Nach Aussagen des Iraks war Soleimani im Irak gewesen um eine Antwort auf eine Botschaft Saudi-Arabiens zu überbringen, die die irakische Regierung an den Iran gesandt hatte.

Am Ölmarkt besteht nun die Sorge vor Lieferengpässen.Im Unterschied allerdings zum Preisanstieg nach dem Raketenangriff auf eine saudische Raffinerie im vergangenen Sommer könnten diese nun längerfristiger und dauerhafter wirken.

Der Ölmarkt müsse nun höhere Risiken einpreisen, sagte Bob McNally, Präsident der Rapidan Energy Group und einstiger Ölexperte im Weißen Haus, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Er erwartet einen weiteren Anstieg des Preises in Richtung 80 Dollar. Gestiegen sind auch die Volatilität des Marktes und die Preise von Absicherungsderivaten sowie die Versicherungsprämien für Öltanker.

Andere Analysten sind indes zurückhaltender. Von der Investmentbank Goldman Sachs etwa heißt es, es benötige eine tatsächliche Unterbrechung der Öllieferungen, um den Preis nach dem Anstieg um 24 Prozent seit Oktober auf dem aktuellen Niveau zu halten. Die Dezemberrally sei „über-enthusiastisch“ gewesen, ohne eine Beschleunigung des Wachstums der Weltwirtschaft liege der fundamentale Preis bei 63 Dollar.

70 Dollar preisten schon das schlimmste Szenario ein, sagte auch Jaafar Altaie, Geschäftsführer der Manaar Group zu Bloomberg. Er rechnet im ersten Quartal mit einem Ölpreis zwischen 60 und 70 Dollar.

Nichtsdestoweniger sind die Anleger derzeit vorsichtig. An der Tokioter Börse gab der Leitindex Nikkei-Index um 1,9 Prozent auf 23.205 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,4 Prozent auf 1697 Zähler. Der Goldpreis stieg dagegen bis auf 1579,60 Dollar und liegt weiter auf dem höchsten Niveau seit April 2013. Am Devisenmarkt bleiben die Dollarkurse indes weitgehend unverändert.