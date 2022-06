Investoren Samwer und Heinrich : „Wir treten gegen Shell und BP an“

Die Investoren Alexander Samwer und Jeremias Heinrich wollen innerhalb von fünf Jahren ihre Investitionen in grüne Technologie auf 20 Milliarden Euro steigern. In Deutschland werden sie dabei nicht immer fündig.

Herr Samwer, Herr Heinrich, wann hat Sie als Investoren eine Start-up-Idee zuletzt begeistert?

Sven Astheimer Verantwortlicher Redakteur für die Unternehmensberichterstattung.





Samwer: Was mich bis heute immer noch am meisten umtreibt ist unsere Beteiligung an Enpal. Das Unternehmen verkauft mit einem Mietmodell Solaranlagen übers Internet, inklusive Batterie, Ladestation fürs Elektroauto und Stromvertrag. Dadurch entsteht ein neuer, dezentraler Energieversorger mit Hunderttausenden Kunden in einem Verbund. Diesen Ansatz, digitale Technologien zu nutzen, um Nachhaltigkeit zu schaffen, fanden wir von Anfang an sehr spannend.

Heinrich: Für solch ein System aus Solaranlage, Batterie und Ladestation kommen schnell 20.000 Euro und mehr zusammen. Deshalb ist auch die Finanzierung sehr wichtig, die Enpal mit Bankpartnern übernimmt.