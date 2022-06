Wagniskapital : Die Party ist jetzt vorbei – denn das Geld kostet wieder etwas

Aktualisiert am

Milliarden pumpten Investoren in junge Unternehmen – jetzt schauen sie genauer hin. Kündigungen sind bei Start-ups kein Tabu mehr. Ganze Geschäftsmodelle werden überprüft.

Kristina Walcker-Mayer ist nachdenklich: „Der Schnitt sollte so tief sein, dass man keinen zweiten machen muss.“ Walcker-Mayer, die an der Spitze der Neobank Nuri steht, musste Ende Mai Mitarbeitern kündigen. Entlassungen von Fintechs sind eine Zäsur. Bislang ging es für die digitalen Finanz-Start-ups nur bergauf. Jetzt sind einige in die erste ernsthafte Krise gekommen.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge

Archibald Preuschat Redakteur in der Wirtschaft Folgen Ich folge

Das 2015 gegründete – ehemals unter Bitwala firmierende – Finanzunternehmen ist nicht das einzige, das sich von Mitarbeitern trennen musste. Das als Neobank gegründete Start-up Kontist, das mit der digitalen Steuerberatung von Selbständigen und Kleinbetrieben ein zweites Standbein hat, entließ Beschäftigte. Ebenso Klarna, der schwedische Zahlungsdienstleister, der zu den wertvollsten Start-ups Europas zählt und im zurückliegenden Jahr seinen operativen Fehlbetrag mit 618 Millionen Euro vervierfacht hat. Auch das Geldanlage-Start-up Trade Republic trennt sich von Mitarbeitern.