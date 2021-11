Geldpolitik : Das Finale im Rat der EZB

Aktualisiert am

Sonnenuntergang im Frankfurter Ostend: Gibt es irgendwann ein Ende für die Anleihekäufe der EZB? Bild: dpa

Die Inflation steigt und steigt. Am 16. Dezember will die Europäische Zentralbank die Weichen für ihre künftige Geldpolitik stellen. Für Bundesbankpräsident Weidmann wird es die letzte Sitzung in seiner Amtszeit. Wird sie zur Zäsur?