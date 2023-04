Die Inflationsrate in Deutschland lag im April bei 7,2 Prozent. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag nach einer ersten Schätzung mitgeteilt. Im März hatte die Rate bei 7,4 Prozent gelegen, nach 8,7 Prozent jeweils im Januar und Februar.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Energie verteuerte sich auf Jahressicht um 6,8 Prozent, deutlich stärker als im März. Nahrungsmittel wurden 17,2 Prozent teurer, der Anstieg war deutlich niedriger als im März. Dienstleistungen verteuerten sich um 4,7 Prozent, etwas weniger als im März.

Damit bleibt die Teuerung in Deutschland weiterhin recht hoch und weit vom Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent entfernt. Auch in anderen Ländern des Euroraums erweist sich die Inflation als recht hartnäckig. So stieg die Rate in Spanien im April wieder, von 3,1 auf 3,8 Prozent. Wie hoch die Rate für den Euroraum insgesamt ausfällt, will das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag veröffentlichen. Davon könnte auch noch etwas abhängen, wie stark die EZB am kommenden Donnerstag die Zinsen anhebt. Die meisten Ökonomen rechnen nach den jüngsten Äußerungen aus dem EZB-Rat mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Ein stärkerer Sprung um 0,5 Prozentpunkte wird aber auch noch nicht ganz ausgeschlossen.

Insgesamt fallen die Inflationsraten in diesem Jahr nicht mehr ganz so hoch aus wie im vorigen Herbst, weil sich der starke Anstieg der Energiepreise zum Beginn des Ukrainekrieges so nicht wiederholt. Seit März macht sich daher ein sogenannter statistischer Basiseffekt bemerkbar: Weil die Energiepreise im März vorigen Jahres so stark gestiegen waren, werden in diesem Jahr seit März für die Inflationsberechnung die Werte aus diesem Jahr mit den schon gestiegenen aus dem vorigen Jahr verglichen – das lässt die Inflationsrate automatisch etwas niedriger ausfallen.

Ölstaaten treiben den Ölpreis vorübergehend hoch

Allerdings hatten vor Ostern die Ölstaaten des Verbunds OPEC plus eine Kürzung ihrer Ölförderung angekündigt und damit die Preise für Öl und Benzin wieder hochgetrieben. Das hielt nicht besonders lange an, weil Rezessionssorgen in Amerika den Ölpreis mittlerweile unter Druck brachten. Es hat aber zumindest im April wieder für etwas höhere Energiepreise auch in Deutschland gesorgt.

Mehr über die Preisentwicklung bei einzelnen Produkten erfährt man aus den schon detaillierter veröffentlichten Zahlen für Nordrhein-Westfalen, die meistens relativ repräsentativ für Deutschland sind. Der leichte Rückgang der Inflationsrate dort hänge unter anderem damit zusammen, dass sich bei Nahrungsmitteln eine Wende abzeichne, meint Holger Schmieding, der Chefvolkswirt des Hamburger Bankhauses Berenberg. Der Preisanstieg der Nahrungsmittel auf Jahressicht hatte in NRW noch im März 23,4 Prozent betragen. Im April ging er auf immer noch sehr hohe 17,6 Prozent zurück.