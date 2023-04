Höhere Ölpreise : Schiebt die OPEC die Inflation wieder an?

Gerade hatten die Energiepreise für etwas Entspannung bei der Inflationsrate gesorgt – da dreht sich die Preisentwicklung wieder. Seit die Ölstaaten am Wochenende angekündigt haben, die Ölförderung deutlich kürzen zu wollen, ist der Ölpreis spürbar gestiegen. 85 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter) kostete die Ölsorte Brent am Dienstag zeitweise, gut fünf Dollar mehr als noch am Freitag. Später fiel der Preis dann wieder etwas.

Mit dem Ölpreis legte der Heizölpreis kräftig zu, die Spritpreise stiegen leicht. Eine weitere Verteuerung des Benzins an den Reisetagen vor Ostern ist laut ADAC zu befürchten.

An der Börse steckte der Dax, der am Montag unter den hohen Ölpreisen gelitten hatte, die Entwicklung am Dienstag besser weg – und erreichte zeitweise ein neues Jahreshoch von 15.736 Punkten.

Schieben das Ölkartell OPEC und seine Verbündeten jetzt also die Inflation wieder an? Mehrfach hatten der amerikanische Präsident Joe Biden und seine Regierung die Ölstaaten aufgefordert, der Inflation durch eine höhere Ölförderung entgegenzuwirken. Jetzt machen diese das Gegenteil. Und zwar zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Gerade war die Inflationsrate in vielen Ländern erstmals seit längerem wieder gefallen. In Deutschland ging sie im März von 8,7 auf 7,4 Prozent zurück. Und zwar maßgeblich wegen der Energie.

Kehrt sich das jetzt wiederum um? Der Ölpreis schwankt immer stark – das macht ihn wenig berechenbar. Jörg Krämer jedenfalls, der Chefvolkswirt der Commerzbank, rechnet für April in der Tat mit einem Anstieg der Inflationsrate in Deutschland von 7,4 auf 7,7 Prozent. Der Ökonom glaubt zwar nicht, dass die Ölstaaten den Ölpreis so weit hochtreiben können, dass er für Monate die Inflation bewegt. Im Jahresvergleich werde sich im April aber bemerkbar machen, dass die Energiepreise im vorigen Jahr von März auf April um 2,5 Prozent zurückgegangen seien, nachdem sie von Februar auf März kriegsbedingt um 15 Prozent in die Höhe geschossen seien. Das lasse die Steigerung höher ausfallen.

„Die Suche nach Schuldigen ist wie bei einem Stau“

In der Debatte um die Inflation wird dabei oft auch über die Rolle einzelner Akteure diskutiert – die Ölstaaten sind nur einer davon. Der Ökonom Karsten Junius von der Bank J. Safra Sarasin ist in der Frage allerdings etwas skeptisch. „Die Suche nach dem Schuldigen für die hohen Inflationsraten ähnelt meiner Ansicht nach der Suche nach dem Stauverursacher auf der Autobahn“, sagt er. „Letztlich ist es immer eine Kombination von vielen Einzelentscheidungen, die zur Inflation beitragen.“ Bei der Inflation wolle kein Akteur Einkommens- oder Gewinneinbußen akzeptieren: „Beim Stau möchte kein Fahrer einen Unfall riskieren und bremst daher mindestens so stark wie die vor ihm fahrenden Autos.“

Auch Cyrus de la Rubia, Ökonom der Hamburg Commercial Bank warnt: In dieser Gemengelage seien die einzelnen Faktoren nicht so leicht zu trennen.

Jan Holthusen, Ökonom der DZ-Bank, tastet sich gleichwohl an die Rolle verschiedener Akteure in diesem Zusammenspiel heran. Zu den Ölstaaten meint er: Deren jüngster Coup haben die Rohölpreise zwar, wie beabsichtigt, steigen lassen: „Da der Ölpreis nur einer von vielen Faktoren für die Inflationsrate ist, wird das die Teuerung zwar möglicherweise etwas langsamer zurückgehen lassen, den Trend aber nicht umkehren.“

Auch die EZB habe dazu beigetragen, dass die Inflation so weit steigen konnte, meint Holthusen. Im Nachhinein sei man natürlich immer schlauer – allerdings hätten viele Beobachter schon seit Sommer 2021 darauf hingewiesen, dass der Inflationsdruck zunehme und es an der Zeit sei, die extrem expansive Geldpolitik zu beenden: „Daher halte ich es für plausibel, dass der Inflationsanstieg geringer ausgefallen wäre, hätte die EZB die monetären Zügel früher angezogen.“

Die gesamte Verantwortung für die Inflation auf Wladimir Putin und den Ukrainekrieg zu schieben, griffe jedenfalls auch zu kurz. „Schon vor dem Ukrainekrieg war die Inflation auf dem Vormarsch – die Öffnungen nach den Corona-Lockdowns, weltweite Lieferkettenprobleme und eine anziehende globale Nachfrage hatten dafür gesorgt“, sagt Holthusen. Mit den massiv anziehenden Energie- und Rohstoffpreisen nach Kriegsbeginn habe sich die Problematik allerdings noch weiter verschärft.

„Preiserhöhungen sind einfacher durchzusetzen“

Jetzt spielten auch die Gewerkschaften eine Rolle. „So verständlich stärkere Lohnerhöhungen angesichts der hohen Inflation sein mögen – es ist eine ökonomische Binsenweisheit, dass zu hohe Lohnsteigerungen inflationssteigernd wirkten“, sagt Holthusen. Zur Durchsetzung hoher Lohnforderungen gehörten aber immer auch die Arbeitgeber: „Diese sind allerdings aufgrund des anhaltenden Arbeitskräftemangels zur Zeit in einer vergleichsweise ungünstigen Position.“

Auch Unternehmen mit Marktmarkt wirkten mit. Es sei nicht von der Hand zu weisen, dass Unternehmen die aktuelle Situation auch zu Preiserhöhungen nutzten, die über das notwendige Maß hinaus gingen, meint Holthusen. Gerade in Zeiten hoher Inflation leide das „Preisgedächtnis“ der Verbraucher. Es mache sich die Einschätzung breit, dass ja ohnehin alles teurer werde: „Damit sind Preiserhöhungen einfacher durchzusetzen.“

Auch die grüne Transformation der Bundesregierung habe Auswirkungen auf die Inflation, meint Holthusen. Langfristig kann erneuerbare Energie zwar günstiger sein – kurzfristig aber ist die Transformation mit erheblichen Kosten verbunden. Holthusen meint: „Dieser Greenflation genannte Effekt spielt sicherlich auch bisher schon eine Rolle.“