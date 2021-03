Hedgefonds-Kunde Archegos : Credit Suisse und Nomura warnen vor hohen Verlusten

Ein Hedgefonds bringt als Kunde die Investmentbanken Credit Suisse und Nomura in Bedrängnis. Der dadurch ausgelöste Wertpapiernotverkauf wird die Banken viel Geld kosten. Ihre Aktienkurse fallen am Montag massiv.

Die offenkundigen Probleme des Hedgefonds Archegos könnten einigen großen Investmentbanken hohe Verluste zufügen. So warnte die Credit Suisse am Montag vor einem möglichen Verlust durch den Ausstieg aus einem „bedeutenden amerikanischen Hedgefonds“. Der Hedgefonds sei in der vergangenen Woche Aufforderungen, Geld nachzuschießen, nicht nachgekommen, vermeldete die Großbank am Montag.

Die japanische Nomura bezifferte Forderungen gegenüber einem gleichfalls ungenannten Kunden auf zwei Milliarden Dollar. Die Höhe des Schadens hänge davon ab, zu welchen Konditionen die Geschäfte nun abgewickelt würden. Doch könnte dies dem Vernehmen nach die Bank den gesamten Gewinn des zweiten Halbjahres kosten. Der Kurs der Nomura-Aktie fiel in Tokio am Montag um mehr als 16 Prozent und gab damit die Kursgewinne von sieben Wochen ab. Der Aktienkurs von Credit Suisse verlor am Morgen in der Schweiz knapp 10 Prozent und fiel damit auf den tiefsten Stand seit Ende Dezember.

Auch wenn Nomura und Credit Suisse den Namen des Fonds nicht nannten, so gilt es als offenes Geheimnis, dass es sich um Archegos Capital Management von Bill Hwang handelt, wobei Archegos nicht nur als Hedgefonds, sondern auch als Family Office bezeichnet wird.

Credit Suisse und eine Reihe anderer Banken versuchen jetzt, die für Archegos gehaltenen Wertpapierpositionen möglichst schnell zu verkaufen. „Obwohl es zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht ist, die genaue Höhe des Verlustes zu beziffern, der aus diesem Ausstieg resultiert, könnte er sehr bedeutend und wesentlich für unsere Ergebnisse des ersten Quartals sein“, hieß es von der Credit Suisse. Die Bank stellte weitere Informationen zu gegebener Zeit in Aussicht. Nach einem Bericht der „Financial Times“ könnte es die Schweizer Bank drei bis vier Milliarden Dollar kosten.

Auch Goldman Sachs, Morgan Stanley und die Deutsche Bank haben wohl Broker-Leistungen für Archegos erbracht. Für Goldman Sachs seien die Verluste unerheblich, berichtet Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Personen. Die Kredite seien vollständig besichert und Goldman eine der ersten Banken gewesen, die begonnen habe, sich zurückzuziehen. Die meisten Positionen seien schon geschlossen. Morgan Stanley soll seine Positionen schon vor längerer Zeit geschlossen haben. Für die Deutsche Bank soll Archegos als Kunde ebenfalls ein kleinere Rolle gespielt haben.

Die Nachforderungen der Banken hatten Archegos schon am Freitag zum Verkauf von Aktien im Wert von 20 Milliarden Dollar gezwungen. Dies betraf Aktien chinesischer Unternehmen wie GSX Techedu oder Baidu, aber auch amerikanische Medienwerte wie Viacom CBS und Discovery.

Die Kurse all dieser Aktien standen zum Teil schon länger stark unter Druck. Viacom CBS verloren seit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung vor rund einer Woche mehr als 50 Prozent.

2012 war Hwang schon in einen Skandal um Insiderhandel verwickelt. Derzeit wird die Frage diskutiert, wieso ihm die Banken so viel Kredit gewährt hätten. Allerdings habe Hwang sehr viel gehandelt und sei damit ein profitabler Kunde gewesen. Bevorzugt sei das über Swaps geschehen, die Archegos nicht habe offenlegen müssen. Transparenz sei sowieso nicht das Markenzeichen von Hwang gewesen, heißt es von Bloomberg.