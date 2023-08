Aktualisiert am

Der Blick auf das Finanzdistrikt in Schanghai Bild: dpa

Chinas Aktien haben am Montag deutlich nachgegeben. Als Hauptgrund galt ein Zinsschritt der Geschäftsbanken, der deutlich geringer ausfiel, als die meisten Beobachter erwartet hatten. Die US-Investmentbank Goldman Sachs senkte ihre Erwartungen für chinesische Aktien. Damit hielt die angespannte Situation auf dem Immobilienmarkt der Volksrepublik die internationalen Finanzmärkte einen weiteren Tag in Atem. Etliche Großkonzerne sind in schwerer Schieflage und haben Zahlungen nicht bedient.

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai.



Nachdem die chinesische Zentralbank in der vergangenen Woche einen Zinssatz überraschend gesenkt hatte, hatten Analysten mit einem ähnlichen Schritt der Geschäftsbanken gerechnet. Der Zinssatz für einjährige Kredite wurde nun aber nur um 0,1 Prozentpunkte auf 3,45 Prozent gesenkt, für fünfjährige Kredite blieb er bei 4,2 Prozent. Bei beiden hatten Analysten mit einer Senkung um 0,15 Prozent gerechnet. Die sogenannte „Loan Prime Rate“ wird aus dem Durchschnitt von 18 Banken errechnet. Es handelt sich um Zinssätze für die kreditwürdigsten Kunden.