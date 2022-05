Handel mit „Distressed Assets“ : Zwei Cent für Ihre Gazprom-Aktie!

Unsicherheit regiert das Geschäft an der Börse. Je unberechenbarer die Zukunft, desto mehr wird für das Risiko verlangt. Unsicherheit kann aber auch mit hohen Abschlägen einhergehen. Stehen ein Staat oder ein Unternehmen kurz vor dem Kollaps, könnte selbst der Verkauf für kleine Beträge plötzlich attraktiv sein. Mit diesem Kalkül wurden in den vergangenen Wochen Kaufangebote an Besitzer russischer Wertpapiere verschickt.

Ins Postfach flatterten über Depotbanken wie der Deutschen Bank etwa Angebote für Anteilsscheine von Gazprom, Lukoil oder Rosneft. Aktien, die in Deutschland seit einigen Wochen nicht mehr handelbar sind. Ob solche Angebote die letzte Möglichkeit sind, sich doch noch ohne Totalverlust von den Werten zu trennen, deren Kurse seit Kriegsbeginn um bis zu 40 Prozent eingebrochen sind? Der Totalverlust droht mit einer Annahme des Angebots nicht mehr – aber das war es dann auch.

Einige Monate vor Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine handelten Anteilsscheine von Gazprom zu Kursen von mehr als fünf Dollar. Geboten bekamen die Anleger dafür nun Centbeträge. Zwei Cent offerierte etwa Trimax Capital, das Doppelte bot die Mufasa GmbH an, ein dritter Anbieter wollte 15 Cent auf den Tisch legen.

Das Bild des gierigen Hedgefonds ließ sich nicht bestätigen

An der Moskauer Börse wird die Gazprom-Aktie derzeit noch für umgerechnet mehr als drei Dollar gehandelt. In Internetforen fielen die Reaktionen auf die Kaufangebote wenig euphorisch aus. „Mal ehrlich: Wer ist denn so blöd und verkauft die für zwei Cent? Das ist doch ein Witz. Da verkauft man lieber gar nicht“, lautete etwa ein Kommentar. Doch wer steckt eigentlich hinter den Kaufangeboten? Dubiose Firmen ohne Moral, böse Hedgefonds oder einfach Börsianer, die eine Renditechance sehen? Die F.A.Z. hat mit einigen Anbietern gesprochen. Das Bild des gierigen Hedgefonds ließ sich zumindest nicht bestätigen.

Für 19 russische Wertpapiere wie Aktien von Gazprom, Nornickel oder Rosneft unterbreitete die Daniels Invest GmbH aus Berlin Anlegern ein Kaufangebot. Für Gazprom hätte das Unternehmen 25 Cent gezahlt, für Nornickel 75 Cent, für die nun sanktionierte Sberbank gerade einmal einen Cent. Im Bundesanzeiger, in dem die Angebote veröffentlicht werden, schreibt der Anbieter direkt zu Beginn, dass sich nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine die Frage stelle, ob ein Kauf russischer Aktien moralisch gerechtfertigt sei.

Er führt aus, dass durch den Kauf oder Verkauf kein Geld an die jeweilige Aktiengesellschaften fließe, auch nicht an den russischen Staat, sondern ausschließlich von Käufer zu Verkäufer. „Der Auffordernde möchte den Frieden in Europa unterstützen und gibt deshalb die Zusage, dass Kapital-Bezugsrechte aus den russischen Aktien nicht ausgeübt werden, solange Russland den Frieden Europas weiter gefährde.“ Außerdem werde er mit seinem Stimmrecht eine Unternehmenspolitik unterstützen, die sich klar gegen den Krieg ausspricht. Und er werde die Hälfte des möglichen Gewinns für den Wiederaufbau der Ukraine nach Kriegsende spenden. Nachweisen lässt sich das freilich nicht.