Chancen im Crash : Diese zehn Aktien gibt es zum Sonderpreis

Was sich in diesen Zeiten an den Börsen abspielt, ist selbst für abgebrühte Anleger eine echte Herausforderung. In kürzester Zeit sind die Kurse gefallen wie nie. Allerdings gab es in der Zeit seit dem ersten Absturz Mitte Februar auch Tage, an denen die Kurse plötzlich wieder um zehn Prozent und mehr zulegten. Dieses Auf und Ab führt dazu, dass sogar Leute mit Expertise und Erfahrung unruhig werden. „Das abrupte Einstellen nahezu jeglicher wirtschaftlicher Aktivität ist historisch ohne Vorbild. Das macht es auch für Anlageprofis schwer, die Lage zu analysieren“, gibt DWS-Fondsmanager Christoph Ohme zu.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Wenn also in diesem Text von Anlagechancen die Rede ist, sollte sich jeder bewusst sein: Dies sind Chancen für Anleger mit robuster Konstitution, für wirklich Hartgesottene. Denn niemand weiß derzeit, was passieren wird, wenn am Montag die Börsen wieder öffnen. Sicher scheint nur, dass die Schwankungen enorm bleiben werden.